Ooredoo تُساعد الهلال الأحمر لدعم الأطفال بالدخول المدرسي

رافقت مؤسسة Ooredoo الهلال الأحمر الجزائري في جهوده استعدادا للدخول المدرسي 2024-2025، وذلك من خلال تقديم هبة مالية مخصصة لاقتناء مآزر وثياب لفائدة الأطفال المنحدرين من عائلات معوزّة من مختلف ولايات الوطن.

وحسب بيان للمؤسسة، نُظِّمت مراسم هذه العملية التضامنية يوم الثلاثاء الماضي، في مقر مؤسسة Ooredoo بأولاد فايت. وذلك بحضور رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، الدكتورة ابتسام حملاوي والمدير العام لـمؤسسة Ooredoo، روني طعمه.

وتندرج هذه العملية في إطار تجسيد بنود عقد الشراكة الموقّع بين Ooredoo والهلال الأحمر الجزائري. والذي يلتزم بموجبه الطرفان بتنفيذ برنامج مشترك في إطار تضامنهما مع مختلف الشرائح المحتاجة في المجتمع.

المدير العام لـ Ooredoo: فخورون بدعم الهلال الأحمر

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام لـ Ooredoo الجزائر، روني طعمه قائلا: “مؤسسة Ooredoo فخورة بدعم الهلال الأحمر الجزائري في جهوده لمساعدة أطفال العائلات الأكثر احتياجا. تكتسي هذه العملية التضامنية أهمية كبيرة. خاصة وأننا على مشارف بداية العام الدراسي الجديد، حيث نؤمن بأن الحصول على التعليم حق أساسي”.

وأضاف روني طعمة: “وتحذونا القناعة بأن لكل طفل الحق في أن تتاح له الفرصة لمتابعة دراسته. دون أن تعرقله في ذلك الصعوبات المادية. ستواصل Ooredoo العمل على دعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين حياة الفئات المحتاجة في المجتمع”.

رئيسة الهلال الأحمر الجزائري: مُمتنون لمؤسسة Ooredoo على هذه المساعدة

ومن جانبها، أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، الدكتورة ابتسام حملاوي، قائلةً: “يفتخر الهلال الأحمر الجزائري. بتنظيم هذه المبادرة التضامنية للسنة الثالثة على التوالي إلى جانب شريكنا الوفي Ooredoo”.

وأضافت حملاوي: “نحن ممتنون لمؤسسة Ooredoo على هذه المساهمة الفعالة. التي تدعم جهودنا لتخفيف العبء عن العائلات المحتاجة .وتقديم المساعدة لتسهيل عودة الأطفال المتمدرسين إلى صفوفهم الدراسية. إن الهلال الأحمر الجزائري على أتم الاقتناع بأن هذه العملية من شأنها أن تساعد على تحسين فرص النجاح الدراسي للتلاميذ”.

وذكرت مؤسسة Ooredoo، أنها اطلقت خلال شهر رمضان 2024، عرضاً خاصاً تكفلت بموجبه بدفع 20 ديناراً جزائرياً لفائدة الهلال الأحمر الجزائري عن كل عملية تعبئة لمبلغ يساوي أو يفوق 2000 دينار جزائري.

وقد أسفرت هذه العملية عن جمع ما مجموعه 20 مليون دينار، موجهة لتمويل المبادرات التضامنية للفئات المحتاجة.

بالإضافة إلى ذلك، وبمساهمة عمالها، نظّمت مؤسسة Ooredoo، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري، عملية تضامنية واسعة النطاق مع الشعب الفلسطيني. كُلّلت بالتوفيق ومكّنت من شراء وجمع العديد من المواد الأساسية.

وقد أثمرت الشراكة بين مؤسسة Ooredoo والهلال الأحمر الجزائري، المستديمة منذ ستة عشر عاماً. من خلال تنفيذ مبادرات إنسانية ذات أثر بالغ. على غرار إطلاق مبادرات للتدريب في مجال الإسعافات الأولية وتنفيذ أعمال خيرية معتبرة في مجال الوقاية الطبية. لاسيما خلال جائحة كوفيد-19. متمثلة في تقديم دعم قيّم للمستشفيات وتزويدها بالمعدات الطبية والوقائية.

نحو تنفيذ برامج لدعم للأطفال المصابين بالتوحد قريبا

كما تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة Ooredoo والهلال الأحمر الجزائري يشتغلان سويا. على وضع وتنفيذ برامج لدعم للأطفال المصابين بالتوحد في المستقبل القريب.

ومن خلال هذه المبادرة، تُجدد مؤسسة Ooredoo استعدادها التام لدعم شريكها التقليدي في مهامه النبيلة لفائدة المجتمع الجزائري. كما أنها تعبّر عن التزامها الراسخ بالعمل الإنساني والمساهمة في تخفيف الأعباء وتشجيع روح التضامن الاجتماعي.