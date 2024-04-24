Ooredoo تُشارك في القمة الرقمية الجزائرية وتُقدم حلولا مبتكرة

تُشارك Ooredoo في القمة الرقمية الجزائرية Algeria Digital Summit، التي تقام من 23 إلى 25 أفريل 2024 بقصر الثقافة بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان للمؤسسة، يعتبر هذا المعرض الدولي، الذي يشهد هذه السنة دمجا بين المعرض الدولي لتكنولوجيا الاعلام والاتصال في المغرب العربي ICT Maghreb. والقمة الرقمية الأفريقية Digital African Summit ومبادرة ALVTIC لمجمع اتصالات الجزائر(GTA)، حدثا فريدا.

ويجمع هذا الحدث، الفاعلين الوطنيين والأجانب في قطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال. من مقاولين، مستثمرين وباحثين من أجل تقديم أحدث الابتكارات واكتشاف التوجهات الجديدة للسوق في المجال التكنولوجي.

وقام كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي. ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد بزيارة جناح عرض مؤسسة Ooredoo، خلال حفل الافتتاح الرسمي لهذا المعرض.

وتشارك Ooredoo للسنة الرابعة على التوالي في هذا الحدث التكنولوجي المهم من خلال فضاء، يتكفل المستشارون التجاريون “Ooredoo للمؤسسات” .باحتياجات الزوار والمهنيين من خلال تقديم لهم لأحدث الخدمات والحلول المبتكرة التي تلبي متطلباتهم.

وسيتم على هامش هذا الحدث، تنظيم مؤتمرات وورشات عمل ينشطها خبراء في التكنولوجيا والرقمنة. وستتناول مواضيع تتعلق بأحدث المستجدات في تكنولوجيات الاعلام والاتصال، الابتكار، المقاولاتية وتمويل المشاريع.

وتؤكد مشاركة مؤسسة Ooredoo في هذا الملتقى التكنولوجي الدولي عن التزامها بوضع خبرتها التكنولوجية في خدمة المهنيين في مختلف المجالات.