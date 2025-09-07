Ooredoo تُشارك في معرض التجارة البينية الافريقيةIATF 2025

بصفتها راعٍ للطبعة الرابعة من معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025)، الذي تجرى فعالياته من 04 إلى 10 سبتمبر. بقصر المعارض SAFEX بالجزائر العاصمة، تؤكد Ooredooمجدداً دورها كفاعل رئيسي للتحوّل الرقمي في الجزائر وإفريقيا.

تميزت مشاركةOoredoo في هذا الحدث القاري البارز بحضور مديرها العام، روني طعمه، وإطارات من المؤسسة في حفل الافتتاح الرسمي .الذي أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (CIC) في 04 من سبتمبر 2025. يعكس هذا الالتزام الرفيع المستوى حرص مؤسسة Ooredoo على دعم المبادرات الاقتصادية. الكبرى والمساهمة بفعالية في تعزيز مكانة الجزائر على الساحة الأفريقية والدولية.

تقدم Ooredoo، عبر جناحها في الفضاء المخصص لمتعاملي الهاتف النقال بقصر المعارض، مجموعة واسعة من العروض للزوار. وكذا الحلول الرقمية من الجيل الجديد والخدمات المبتكرة التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي للشركات. وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات. كما تضمن المؤسسة. خدمات اتصال سلس لجميع المشاركين طوال فترة المعرض وذلك بفضل تقنياتها المسخرةخصيصاً لهذا الحدث.

تندرج مشاركةOoredoo في إطار رؤية مشتركة مع سياق معرضIATF 2025، الذي يتمحور حول مواضيع استراتيجيةكالتحول الرقمي، الأمن الطاقوي. السيادة الغذائية، تطوير البنى التحتية وإنشاء المدن الذكية. حيث تستعرض المؤسسة دور ابتكاراتها. لا سيما في مجالات الجيل الخامس (G5). الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. في المساهمة بشكل فعلي في تخطي التحديات المتعلقة بها وتعزيز تنافسية اقتصاديات القارة الأفريقية.

يُعد الإطلاق المسبق للجيل الخامس (G5) المعلن عنه حديثًا في الجزائر لحظة فارقة لمؤسسةOoredoo. لتجسيد رؤيتها الاستراتيجية. الرامية إلى إحداث ثورة في مجال الاتصالات لصالح المؤسسات والمواطنين.

على غرار السوق الجزائرية، تطمح مؤسسة Ooredoo إلى مشاركة خبراتها كذلك على المستوى القاري بتقديم حلول ذات قيمة مضافة عالية. وقابلة للتصديروكذا عقد شراكات B2B استراتيجية مع الفاعلين الاقتصاديين في القارة.

كما تنسجم هذهالمقاربة مع الرؤية الوطنية للجزائر، التي تتخذ من الابتكار والتحول الرقمي محوراًلتنميتها، كما تعكس التزام Ooredoo المتواصل بالمساهمة في إرساء منظومة تكنولوجية تنافسية وشاملة ومستدامة. خدمةً للجزائر والقارة الإفريقية وطموحاتهما التنموية.