Ooredoo تُطلق الطبعة الأولى لمسابقة الأفلام القصيرة

تقدمت Ooredoo بأحر وأصدق التمنيات للشعب الجزائري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والستين لعيدي الاستقلال والشباب، وتحيي بكل فخر واعتزاز البطولات والتضحيات التي صنعت معالم استعادة السيادة الوطنية.

ووفاءً لالتزامها كمؤسسة مواطنة ولقيمها الوطنيّة، أحيت Ooredoo هذا اليوم التاريخي الرمزي بسلسلة من النشاطات التذكارية بمقرها الرئيسي وبحضور عمالها يتقدمهم المدير العام، روني طعمه.

وقد استُهل الحفل برفع العلم الوطني في وقفة ترحّم وإجلال لشهداء الثورة الجزائرية مصحوباً بعزف السلام الوطني.

وأعلنت Ooredoo، بالمناسبة، عن الإطلاق الرسمي للطبعة الأولى للمسابقة الوطنية للأفلام السينمائية القصيرة حول موضوع “الثورة الجزائرية”.

هذه المسابقة، التي تُعدّ إشادة حافلة وفعل تخليدي، تدعو المواهب الجزائرية الشابة إلى استحضار ملحمة الكفاح من أجل الاستقلال ورموزه وشخصياته. ومُثله العليا في الحرية بشكل إبداعي من خلال لغة السينما العالمية.

وفي إطار مساعيها الرامية إلى تثمين الذاكرة الوطنية، ستقوم Ooredoo أيضا بعرض الفيلم التاريخي “الطيارة الصفراء”. وهو عمل سينمائي مؤثر من إخراج هاجر سباطة. ومن إنتاج المركز الجزائري لتطوير السينما، الذي يروي قصة خيالية مستوحاة من الواقع دارت وقائعها بين سنتي 1956 و1957.

وبهذه المناسبة، صرّح المدير العام لـ Ooredoo الجزائر، روني طعمه: “أود أن أتقدم بالنيابة عن كافة عمال مؤسسة Ooredoo بأصدق تمنياتنا بالسلام والازدهار. والتقدم للشعب الجزائري وذلك بمناسبة عيد الاستقلال والشباب. 5 جويلية. هو تاريخ محفور في الذاكرة الجماعية لكل الجزائريين. إنّه ذكرى فخر واعتزاز. ومن خلال تكريمنا للثورة ودعمنا للمواهب الشابة في البلاد. فإننا نعبّر عن احترامنا البالغ لتاريخ الجزائر ورغبتنا في المساهمة الفعالة في رسم معالم مستقبلها. لنجعل من هذا اليوم فرصة للتذكير بقيم الحرية والوحدة والكرامة التي تقوم عليها الهوية الجزائرية المشتركة”.

وتؤكد Ooredoo من جديد على تمسّكها بالقيم الوطنية ودورها الفعال في الحفاظ على التراث الوطني. ودعمها للتعبير الفني والشباب الجزائري.