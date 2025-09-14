Ooredoo تُطلق باقات ترويجية جديدة

أعلنت Ooredoo الجزائر عن إطلاق ثلاث باقات ترويجية حصرية خاصة بعرضهاDima Ooredoo، صالحة لمدة 30 يوماً ومتوفرة حصرياً عبر تطبيقها My Ooredoo.

وقد صممت هذه الباقات لتوفير المزيد من حرية وخدمات الاتصال، حيث خصصت لمشتركي Dima Ooredoo مسبقة الدفع وتشمل جميع الخدمات. من الإنترنت النقال إلى المكالمات، مع مزايا مغرية.

بـ 450 دينار جزائري يمكن للزبون الاستفادة من 6 جيغابايت (Go) و1000 دينار جزائريرصيد مكالمات صالحة لمدة 7 أيام. مقابل 700 دينار جزائري. يحصل الزبون على 10 جيغابايت(Go)ومكالمات غير محدودة نحوOoredoo.

إضافةً إلى 1500 دينار جزائري رصيد مكالمات صالحة لمدة 14 يومًا.وأخيرًا مقابل 2000 دينار جزائري، يمكن للزبون الاستفادة من 80 جيغابايت(Go).ومكالمات غير محدودة نحو Ooredooزائد5000دينار جزائري. رصيد مكالمات صالحة لمدة 28 يومًا.

هذا العرض متاح حصريًا على تطبيق My Ooredoo. الذي يعد منصة تفاعلية ومتعددة اللغات (العربية والفرنسية والإنجليزية) تسمح للزبائن بإدارة خدماتهم عن بعد وبسهولة والاستفادة من العروض الترويجية الحصرية.

وبهذا العرض الترويجي الجديد، تؤكد Ooredoo دورها الرائد في المجال الرقمي. في الجزائر وتواصل الاستجابةلاحتياجات زبائنها من خلال توفير حلول أكثر ابتكاراً. ومرونة وسهولة.