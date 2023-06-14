Ooredoo تُطلق خدمة خاصة بالحج

ترافق “أريدُ” الحجاج الميامين في رحلتهم إلى البقاع المقدسة وتطلق بمناسبة موسم الحج 2023. رصيد جزافي لخدمة التجوال يسمحلهم بإجراء واستقبال المكالمات.

تقدم “أريدُ” لزبائنها في موسم الحج الحالي رصيد جزافي جديد لخدمة التجوال. تسمح لهم بالاستفادة من 100 دقيقة من المكالمات بسعر 2500 دج. وللإستفادة من الرصيد الجزافي الجديد لخدمة التجوال، ما على الزبون سوى تشكيل الرمز #160*.

وهذا العرض صالح لكافة زبائن “أريدُ” في خدمة الدفع المسبق وخدمة ما بعد الدفع، وعلى شبكات الهاتف النقال بالمملكة العربية السعودية (زين، موبايلي).

ومن خلال هذا العرض، سيتمكن الحجاج المالكين لشريحة “أريدُ” من البقاء على اتصال مع عائلاتهم وأقاربهم خلال موسم الحج ومقاسمتهم أوقات التقوى أثناء إقامتهم في البقاع المقدسة.