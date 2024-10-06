Ooredoo تُطلق قافلة طبية للمناطق المعزولة

أطلقت مؤسسة Ooredoo بالتعاون مع الجمعية الوطنية لمساعدة المرضى “وين نلقى - WINNELKA”، قافلة طبية متعددة التخصصات تجوب عدة مناطق نائية في الجزائر.

وحسب بيان للمؤسسة، تحمل القافلة شعار “طبيب للجميع!”، حيث تهدف هذه العملية إلى توفير فحوصات طبية مجانية للسكان القاطنين في المناطق المعزولة.

وحطت القافلة رحالها في الـ 13 سبتمبر المنصرم ببلدية سيدي امحمد بن عودة، في ولاية غليزان. أين حققت هذه القافلة الطبية نجاحا كبيرا مسجلة في حصيلتها 597 فحصا طبيا. لفائدة سكان البلدية الذين استحسنوا هذه المبادرة التي تلبي جزءًا من الاحتياجات الصحية للمنطقة.

وواصلت القافلة مسارها يوم السبت 05 أكتوبر 2024، الى ولاية المدية، ببلدية مزغنة، الكائنة بالقرب من تابلاط. حيث تم تقديم فحوصات طبية مجانية لمواطني المنطقة. وتحسيسهم حول ضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في إطار الحملة التوعوية لـ “أكتوبر الوردي”.

ولضمان نجاح هذه العملية، قدمت Ooredoo دعما ماليا مكّن من اقتناء تجهيزات شبه صيدلانية. ومعدات لوجستية أساسية لإعانة لجنة القوافل الطبية المكونة من أطباء متطوعين في مهمتهم الانسانية.

ولا تقتصر خدمات القافلة على تقديم الاستشارات والفحوصات لمختلف الأمراض فحسب. بل يوجه الطاقم الطبي المرضى إلى المؤسسات الاستشفائية المناسبة بعد تشخيص حالتهم. في إطار مقاربة شاملة للخدمات الأولية في مجال الرعاية الصحية في سبيل تلبية الاحتياجات المحددة للسكان المحتاجين.

وتعد القافلة الطبية تجسيدا لسياسة المسؤولية المجتمعية التي تنتهجها مؤسسة Ooredoo. وتعبيرا عن التزامها بدعم جمعية “وين نلقى – WINNELKA”. سعيا لضمان حصول كل مواطن، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه، على الرعاية الصحية اللائقة.