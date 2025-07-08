Ooredoo تُطلق مسابقة حول موضوع “الثورة الجزائرية”

أعلنت Ooredoo، بمناسبة الذكرى الـ 63 لعيديالاستقلال والشباب الموافق لـ 05 جويلية من كل عام، عن الإطلاق الرسمي للطبعة الأولى لمسابقة السيناريو السينمائي حول موضوع “الثورة الجزائرية”

تهدف هذه المسابقة إلى الاحتفاء بتاريخ الجزائر المجيد من خلال العيون المبدعة للمواهب الشابة في البلاد، مع تكريم ذكرى ملحمة الثورة الجزائرية من خلال تسليط الضوء على أحداثها المهمة عبر سيناريوهات سينمائية حديثة ومبتكرة.

توفر هذه المبادرة منصة تعبير، تتيح للشباب الجزائري إعادة استكشاف هذه المرحلة التاريخية من منظور معاصر، مع الاحتفال بروح الخامس من جويلية، رمز الحرية والشباب.

كما أن عشاق السينما الشباب مدعوون لتقديم أعمالهم الأصلية المنجزة باللغة العربية أو الفرنسية، في الفترة الممتدة من 5 إلى 20 جويلية 2025 (شاملاً). يجب إرسال الطلبات عبر المنصة الرسمية لـ Ooredoo الجزائر: www.ooredoo.dz، مع احترام المعايير المحددة في قانون المسابقة.

ستقوم لجنة التحكيم متكونة من مخرجين، وخبراء سينمائيين، ومؤرخين بدراسة الأعمال المقدمة، مع مراعاة الإبداع، والجودة الفنية والأهمية التاريخية للموضوع.

ومن خلال هذه المسابقة، تلتزم Ooredoo بدعم المبادرات التي تعزز الشباب، الإبداع، والتراث الوطني.

لمزيد من المعلومات حول المسابقة، قواعد وشروط المشاركة، يمكن للمرشحين زيارة الموقع الرسمي لـ Ooredoo الجزائر: www.ooredoo.dz