Ooredoo تُعلن عن نتائجها المالية لسنة 2024

أعلنت مجموعة الاتصالاتOoredoo، عن نتائجها الماليةلسنة 2024.حيث بلغت إيرادات Ooredoo الجزائر 104,6مليار دينارجزائري مقابل91,9 مليار دينار جزائري خلال سنة 2023،أي بزيادةبنسبة 13,8%.

قُدرت الإيرادات المحققة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بـ44,2ملياردينار جزائري. في سنة 2024 مقابل37,0 ملياردينارجزائري سنة 2023.أي بزيادة قدرها 19,2%.

خلال سنة 2024، خصصت Ooredoo الجزائر استثمارات بقيمة 16,7مليار دينار جزائري، موجهة لتعزيز شبكتها للتغطية عبر كامل التراب الوطني. لاسيما في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية.

فيمايخص قاعدة الزبائن،فقد شهدت نموا لتبلغ 14,7مليون مُشترك. في نهاية ديسمبر 2024 مقارنة بـ 13,4مليون مشترك سنة 2023 أي بزيادة قدرها 10. %.

هذه المؤشرات المتميزة هي نتاج الاستراتيجية الناجحة للمؤسسة. والتي تركز بشكل خاص على الرقمنة. وتعزيز شبكتها للتغطية والارتقاء المتواصل بتجربة زبائنها.

بعدالإعلان عن هذه النتائج،صرح المديرالعام لـOoredoo،روني طعمه: “بالنسبة لـ Ooredoo الجزائر، كانت سنة 2024 متميزة على كافة الأصعدة. حيث حققنا أداء مالي قوي. تبرهن هذه النتائج الإيجابية على نجاعة استراتيجية Ooredoo. التي تعتمد على التحسين المستمر لشبكتها للتغطيةعبر جميع أنحاء التراب الوطني. لا سيما في إطار مشروع الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية الذي يهدف إلى ضمان شمول رقمي عادل عبر المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

خلال السنة المالية 2024، برزت Ooredoo أيضًا بالتزامها بالمسؤولية المجتمعية. بتجسيد العديد من المبادرات القيمة لصالح المجتمع. أود أن أعرب عن امتناني لزبائننا. على ثقتهم ووفائهم، كما أحيي الالتزام الثابت لمختلف فرقنا، الذين يسهرون لضمان تقدم مستمر لمؤسستنا في سوق تمتازبتطور مستمر.”