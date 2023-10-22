Ooredoo تُقدم تهانيها للإعلام الجزائري

بمناسبة اليوم الوطني للصحافة الذي يصادف الـ 22 أكتوبر من كل سنة، تتقدمOoredoo. بأفضل تمنياتها بالنجاح والرقي لكافة الأسرة الإعلامية الجزائرية.

في رسالته التهنيئية للصحافة الوطنية، صرح المدير العام لـOoredooروني طعمه:”بمناسبة احياء اليوم الوطني للصحافة،. أود أن اُتقدّم باسمي الخاص وباسم مؤسسةOoredoo. بتمنياتنا بالنجاح و الرقي لمهنيي قطاع الاعلام.

كما أُنوّه بالتزام ومهنية الصحفيين الجزائريين لتفانيهم في آداء مهامهم النبيلة من أجل الضمان للمواطن حقه في المعلومة. اغتنم هذه الفرصة لأترحم على أرواح الإعلاميين الذين فارقونا.”

تعزيزا ومواصلة لعلاقتها المتميزة مع وسائل الاعلام الجزائري. أطلقت Ooredoo عدة مبادرات حصرية لفائدة الصحفيين ومهنييقطاع الاعلام.

يتعلق الأمر بمسابقتها “نجمة الإعلام”التي تم اطلاقها سنة 2007 والتي بلغت هذه السنة طبعتها السادسة عشر .وكذا نادي الصحافة لـ Ooredoo الذي تم تأسيسه سنة 2006. حيث تم تنظيم في إطار نشاطاته اربعة وسبعون دورة تكوينية لفائدة الصحافيين في مختلف المواضيع المفيدة لأداء مهامهم.