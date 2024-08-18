Ooredoo تُقدم عروض إستثنائية للمسافرين والمصطافين

أطلقت مؤسسة Ooredoo “خطة صيف 2024″، في إطار سعيها الدائم لضمان تجربة سلسة وممتعة لزبائنها خلال موسم الاصطياف 2024 وتعبيرا عن التزامها الراسخ بتحسين نوعية الخدمات لفائدة زبائنها من مصطافين ومسافرين.

وحسب بيان للشركة، ستقوم مؤسسة Ooredoo بتوفير خدمات استثنائية. لاسيما في ميناء الجزائر العاصمة وعبر المعابر الحدودية الجزائرية-التونسية (أم الطبول والعيون). وكذا في عديد المطارات الدولية بالبلاد (الجزائر، وهران، سطيف، قسنطينة وتلمسان).

وتمكن هذه الخدمات المسافرين من الاستفادة من تجارب مصممة خصيصا لحاجياتهم. وذلك بفضل خدمة ‘بالسلامة’ التي تقدم لهم خدمات تجوال (Roaming) مميزة في الخارج.

وكذا خدمة ‘مرحبا’ التي تسهل عليهم تعبئة أرصدة هواتفهم المحمولة بالإضافة إلى إمكانية شراء شريحة هاتف فور وصولهم إلى الجزائر.

كما ترافق مؤسسة Ooredoo المصطافين في الشواطئ والمعالم السياحية الترفيهية الأكثر ارتياداً على طول الساحل.

وبفضل توسيع الشبكة لتشمل واحد وأربعين (41) شاطئاً من الشواطئ الأكثر شعبية لدى المصطافين. تضمن Ooredoo للمستخدمين اتصالا أمثلا في جميع الظروف.

وإذ تَجمعُ مؤسسة Ooredoo بين المنفعة والترفيه، فقد عززت خطتها الموسمية بـ “الجولة الصيفية”. وهي عبارة عن قافلة تجوب إحدى عشر (11) مدينة ساحلية. وتقدم مجموعة متنوعة من الألعاب التفاعلية. مما يتيح للمستخدمين فرصة قضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء.

وتعتبر حزمة الإجراءات المتخذة لصالح المصطافين والمسافرين طوال موسم الصيف لسنة 2024. ترجمة على أرض الواقع للإرادة الراسخة لدى مؤسسة Ooredoo في تعزيز التقارب مع الزبائن والاستجابة لاحتياجاتهم بأكبر قدر ممكن من الفعالية.