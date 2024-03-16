Ooredoo تُقدم هبة مالية للمنظمة الوطنية للمكفوفين

أحيت Ooredoo اليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الـ 14 مارس من كل سنة، كمؤسسة ملتزمة تجاه المجتمع المدني.

وقام المدير العام للمؤسسة، روني طعمه، بتسليم هبة مالية للمنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين (ONAA). في حفل نُظم يوم الخميس بمقر مؤسسة Ooredoo بأولاد فايت.

ويأتي هذا، قصد مرافقة المنظمة لتجسيد برنامج نشاطاتها السنوي لفائدة المكفوفين.

وتهدف هذه الالتفاتة التضامنية التي تندرج في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة الى تسهيل الادماج الاجتماعي وجلب الرفاهية لهذه الفئة من المجتمع.

رئيس المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين: Ooredoo معروفة بالتزامها في مثل هذه المبادرات

وبهذه المناسبة، صرّح محمد لحوالي، رئيس المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين بالقول꞉ “نحن سعداء بهذه الالتفاتة النبيلة لصالح فئة المكفوفين. الذين يعتبرون من أكثر الشرائح الحساسة من المجتمع. نود أن نشكر مؤسسة Ooredoo، المعروفة بالتزامها في مثل هذه المبادرات ذات المسؤولية المجتمعية. نحن متيقنون بالأهمية التي تكتسيها مثل هاته العمليات. لاسيما وأنها تشمل فئة هشة من المجتمع، من أجل تسهيل ادماجهم الاجتماعي”.

ومن جانبه، أكّد المدير العام لـOoredoo، روني طعمه بالقول: “تتشرف Ooredoo بمشاركتها في العمليات ذات المسؤولية المجتمعية الموجهة خصوصا للأشخاص ذوي الإعاقة. من خلال هذا التبرع، ارتأينا تأكيد التزامنا الثابت في دعم جميع الجهود الرامية إلى تحسين حياة وظروف الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع أشكالها”.

كما إغتنم ذات المسؤول، هذه الفرصة لينوه بجهود المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين. مؤكدا من جديد عن التزام Ooredoo في دعم هذه الشريحة من المجتمع.

جدير بالذكر أن Ooredoo قامت أيضا بدعم الجمعية الوطنية للمكفوفين “العصا البيضاء”. من خلال اقتناء لوحات للكتابة بالبريل للأطفال من المدارس المتخصصة. وكذا هواتف ذكية للمتفوقين في شهادة البكالوريا من المكفوفين وضعيفي البصر.

وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، دأبت Ooredoo على دعم هذه الفئة من المجتمع. وذلك من خلال العديد من العمليات لفائدة الأشخاص المًعاقين. وذلك بالشراكة مع جمعيات تنشط في مجال دعم وحماية الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وتمّ تجسيد هذه المبادرات مع كل من الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعوقين “البركة”. وجمعية المعاقين حركيا “أمل وعمل” لباب الواد. والجمعية الوطنية للمكفوفين “العصا البيضاء”. وكذا الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتعزز Ooredoo، من خلال احيائها لليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، مكانتها كمؤسسة مواطنة بامتياز. تعمل على مقاسمة قيم التآزر والتضامن مع مختلف الشرائح الحساسة من المجتمع.