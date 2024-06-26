Ooredoo تُقدّم اخر عروضها وحلولها التكنولوجيّة للزوار  

تُواصل مؤسسة Ooredoo الجزائر تسجيل حضورها في التظاهرات الاقتصادية الوطنية الكبرى. وتشارك في الطبعة الخامسة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي. الذي تجرى فعالياته إلى غاية 29 جوان 2024. بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

هذه التظاهرة الاقتصادية المُنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. تجمع متعاملين اقتصاديين جزائريين وأجانب من مختلف القطاعات للترويج لمنتجاتهم وابتكاراتهم التكنولوجية.

تُشارك Ooredoo في هذه الطبعة الخامسة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي بجناح خاص، حيث تقدمالفرق التجارية آخر عروض المؤسسة وحلولها التكنولوجية للعارضين والزوار.

يضم جناح Ooredooكذلك فضاءين ترفيهيين الأول مخصص لنادي مولودية الجزائر، والثاني للألعاب الإلكترونية

من خلال مشاركتها في هذا الحدث الاقتصادي، تؤكد Ooredoo على مكانتها كمتعامل اقتصادي هام في السوق الجزائرية وتؤكد التزامها بتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تلبي احتياجات زبائنها.