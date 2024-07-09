Ooredoo تُكون الصحفيين حول حماية المعطيات

نظمت مؤسسة Ooredoo، الدورة التكوينية الـ79 لفائدة الصحفيين الجزائريين تحت عنوان “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

وحسب بيان للشركة، تم تنشيط هذه الدورة التكوينية، التي نُظّمت، من قبل مستشار في حماية البيانات وخبير في التحوّل الرّقمي تاج الدين بشير.

وافتتح مدير الشؤون المؤسساتية في Ooredoo رمضان جزايري، هذه الدورة الجديدة بالتذكير بالطبعة السابعة عشر للمسابقة الصحفية “نجمة الاعلام”. حيث تم تمديد أجال الترشيحات إلى غاية الخميس 29 أوت 2024.

كما تطرق رمضان جزايري إلى مسابقة “النجمة الصاعدة” المخصصة لطلبة كلية علوم الإعلام والاتصال. بالإضافة إلى طلاب المدرسة العليا للصحافة بالجزائر العاصمة.

واستهل تاج الدين عرضه بمقدمة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الجزائر. متطرقا إلى مهام السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

قبل أن يتناول المبادئ الأساسية لحماية البيانات الشخصية وكذلك الحقوق الممنوحة للأفراد بموجب القانون فيما يتعلق ببياناتهم.

وقبل اختتام الدورة التكوينية، أوضح المحاضر الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الامتثال للقانون 18-07 المؤرخ في الـ 10 جوان 2018 لحماية المعطيات الشخصية.

وتتم من خلال لاسيما اعداد خارطة المعالجة، جمع موافقات الأشخاص عند الضرورة، تطبيق الحق في الإعلام، تحسيس العمال. وإعداد سجل لطلبات الحقوق وكذلك تسيير انتهاكات البيانات الشخصية.

تجدر الإشارة إلى أن القانون 18-07 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي دخل حيز التنفيذ في أوت 2023. يلزم المؤسسات التي تعالج البيانات الشخصية بالامتثال لالتزامات معينة تحت طائلة عقوبات إدارية وجنائية شديدة.