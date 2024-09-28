Ooredoo تُمدّد آجال المشاركة في مسابقة النجمة الصاعدة

أعلنت Ooredoo، عن تمديد أجال إيداع الترشيحات في مسابقة “النجمة الصاعدة”، لطلبة كلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3، وزملائهم في المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام، إلى غاية يوم الاحد 06 أكتوبر 2024.

وتعالج الطبعة الأولى من مسابقة “النجمة الصاعدة” والتي تتزامن مع الطبعة السابعة عشر لمسابقة “نجمة الإعلام”. موضوعا يتماشى مع استراتيجية Ooredoo الرقمية والتطورات الحاصلة في النظام البيئي الرقمي في الجزائر. وهو: “التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الجزائر: رهانات وتحديات”.

وتدعو Ooredoo الطلبة الراغبين المشاركة في المسابقة التسجيل عبر الرابط التالي:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qAuHHmIMJUWyXY5Inqiz-Kic6CRFZ5pDofyhX6g5lTxURFI2OEtYT0pMTEdHTlREWEdVSjJITTk1UC4u

وإرسال أعمالهم إلى [email protected]، وكذلك إلى العنوانين التاليين:

 [email protected]: لطلبة كلية علوم الإعلام والاتصال - جامعة الجزائر 3.

[email protected]: لطلبة المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام.

كما يجب على المرشحين في مسابقة “النجمة الصاعدة” التوقيع على نموذج الموافقة على معالجة وتخزين البيانات الشخصية. وفقًا لأحكام القانون 18-07 المتاح على الرابط التالي:

https://www.ooredoo.dz/documents/d/guest/consentement-du-candidat-au-concours-l-etoile-montante-pour-le-traitement-des-donnees-personnelles-pdf

تجدر الإشارة إلى أن مسابقة “النجمة الصاعدة” تخص طلبة الليسانس والماستر والدكتوراه المسجلين في كلية علوم الإعلام والاتصال – جامعة الجزائر 3 والمدرسة الوطنية العليا للصحافة.

وتقدم الأعمال بإحدى اللغات التالية: العربية أو الأمازيغية أو الفرنسية أو الإنجليزية.

وتكافئ المسابقة أفضل الأعمال في الفئات التالية: التقرير المكتوب، والتقرير الإذاعي، والتقارير السمعية البصرية، والتقارير الرقمية.

ويمكن للطلبة الاطلاع على قواعد وشروط المشاركة على الموقع الإلكتروني (www.ooredoo.dz)، في ركن “عن Ooredoo”، قسم “نجمة الإعلام”، وكذلك على منصتي الكلية والمدرسة.