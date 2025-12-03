Ooredoo تُمضي على شراكة مع الإتحادية الجزائرية لرياضة ذوي الهمم

أعلنت Ooredoo عن توقيع شراكة جديدة مع الاتحادية الجزائرية لرياضة المعاقين.(FAH)

و جرت مراسم التوقيع بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بمقر المؤسسة، بين روني طعمه. المدير العام لـOoredoo. و سيد أحمد العسري. رئيس الاتحادية الجزائرية لرياضة المعاقين، إضافة إلى رياضيين وأبطال بارألمبيين.

كما تندرج هذه الشراكة ضمن المسعى الراسخ لـ Ooredoo لتعزيز الإدماج الاجتماعي وإبراز المكانة المحورية. التي يحتلها رياضيو ذوي الهمم في الساحة الرياضية الجزائرية، والتي دأبت على رفع راية الجزائر عاليًا. في مختلف المحافل الوطنية والدولية. مُحققـة سجلًا مشرّفًا، لاسيما من خلال الحصيلة المشرفة من الميداليات البارالمبية. على مرّ السنوات.

بهذه المناسبة، صرّح روني طعمه، المدير العام لـ Ooredoo، قائلًا: “نحن فخورون بإبرام هذه الشراكة. مع الاتحادية الجزائرية لرياضة المعاقين. فهذا الالتزام يعكس حرصنا على دعم الرياضة بمختلف أنواعها دون استثناء.”

ومن جهته، أكّد سيد أحمد العسري، رئيس الاتحادية الجزائرية لرياضة المعاقين، قائلًا:

“تشكل هذه الشراكة. محطة هامة في مسار رياضة ذوي الهمم في الجزائر. إذ تفتح آفاقًا جديدة لرياضينا”

و تأتي هذه الشراكة الجديدة لتعزيز سياسة Ooredoo في رعاية الرياضة، حيث تدعم المؤسسة عددًا من فرق النخبة والتخصصات الرياضية، إسهامًا منها في تطوير الرياضة الوطنية والارتقاء بها.

بذلك تؤكد Ooredoo مرة أخرى التزامها بنشر قيم الإدماج وتكافؤ الفرص والتميز، ووقوفها الدائم إلى جانب الأبطال الذين يلهمون الأمة كل يوم.