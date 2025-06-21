Ooredoo تُنظم عملية تنظيف شاطئ بمرسى بن مهيدي في تلمسان

نظّمت مؤسسة Ooredoo، الجمعة، عملية تنظيف بإحدى شواطئ مرسى بن مهيدي بولاية تلمسان، وذلك تحت رعاية وزيرة البيئة وجودة الحياة، وبالشراكة مع الجمعية الوطنية للعمل التطوعي، تحت شعار”بلادنا ديما نظيفة”.

وتتزامن هذه المبادرة مع انطلاق موسم الاصطياف 2025 والتحضير لاستقبال الأعداد الكبيرة من المصطافين. على غرار أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، ممن يقصدون هذا الشاطئ الساحر لما يتميز به من جمال طبيعي وثراء بيئي.

كما تندرج هذه العملية، التي سبقتها عملية تنظيف الغابات بجيجل مؤخرا، في سياق رؤية Ooredoo. الهادفة إلى حماية البيئة والمحافظة على الثروات الساحلية الوطنية، من خلال ترسيخ الوعي البيئي والسلوك الحضاري المستدام في أوساط المجتمع. وتعزيز روح التطوع والمشاركة المواطنة في القضايا البيئية.

وشهدت هذه العملية مشاركة فعالة لعمال مؤسسة Ooredoo المتطوعين، إلى جانب أعضاء الجمعية الوطنية للعمل التطوعي. وبحضور رئيس المجلس الشعبي لبلدية مرسى بن مهيدي، وممثلين عن مديرية البيئة لولاية تلمسان. ما يعكس انسجامًا مثاليًا بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لخدمة البيئة والوطن.

المدير العام لـ Ooredoo: البيئة مسؤولية جماعية ونحرص على حماية الشريط الساحلي

وبالمناسبة، أكد المدير العام لـ Ooredoo، روني طعمه أن “هذه المبادرة البيئية تُجسد حرص Ooredoo على المساهمة الفعلية في حماية الشريط الساحلي الجزائري. لا سيما في موسم الاصطياف الذي يشهد توافدًا كبيرًا على شواطئه. مضيفا بالقول “إننا نؤمن بأن البيئة مسؤولية جماعية، ونسعى من خلال هذه العمليات. إلى تعزيز ثقافة الوعي البيئي والعمل التطوعي في إطار رؤية مستدامة ومواطِنة”.

ومن جهته، صرّح رئيس الجمعية الوطنية للعمل التطوعي، أحمد ملحة “سعداء بشراكتنا مع Ooredoo في هذه العملية المواطنة .التي تكتسي أهمية خاصة مع بداية موسم الاصطياف، كما أن نشر ثقافة تنظيف الشواطئ والمسؤولية البيئية يساهم في حماية شواطئنا. ويعكس مدى وعي المواطن بأهمية الحفاظ على البيئة والشريط الساحلي”.

يذكر أن هذه العملية تعد امتدادًا لسلسلة من المبادرات البيئية التي أطلقتها Ooredoo خلال السنوات الماضية. على غرار حملات تنظيف شاطئ مالبو بولاية بجاية (2024)، وزموري البحري بولاية بومرداس (2023)، وشاطئ الصابلات بولاية مستغانم (2022).

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