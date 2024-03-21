Ooredoo تُهديكم 20 عمرة.. فقط حمل رنات الإنتظار مجانا

أطلقت Ooredoo خلال شهر رمضان الفضيل، عرضا ترويجيا على خدمتها “رنيني”.

وتسمح هذه الخدمة، بالاستفادة مجانا من العديد من رنات الانتظار “دعاء، أناشيد، نصيحة، حديث” والمشاركة في مسابقة “عمرة”.

حيث أنه ولكل اشتراك في العرض الترويجي بـ0 دج وتشخيص رنة الانتظار “دعاء، أناشيد، نصيحة، حديث” يمكن لزبائن Ooredoo المشاركة مجانا في مسابقة حصرية تتيح لهم الفوز برحلات عمرة.

وسيتم تحديد الفائزين بناءً على عدد الرنات “دعاء، أناشيد، نصيحة، حديث” التي تم تحميلها.

وفي المجمل، سيتم اهداء 20 عمرة طوال شهر رمضان 2024، موزعة على 10 فائزين “عمرتان لكل فائز”.

وللاستفادة من عرض “رنيني” الخاص بشهر رمضان والمشاركة في المسابقة، يمكن للزبون الاشتراك وشراء رنات الانتظار “دعاء، أناشيد، نصيحة، حديث” مجانا وذلك بالاتصال بالرقم 5353 “10 دج للدقيقة”.

أو عن طريق تشكيل الرمز *163# مجانا، أو ارسال رمز الرنة المختارة عبر رسالة نصية قصيرة إلى 5353. أو نسخ إحدى رنات المراسل من النوع الإسلامي.

وتجدد Ooredoo، من خلال عروضها الترويجية، عن التزامها المستمر في ضمان خدمات مبتكرة وتجارب فريدة لزبائنها.