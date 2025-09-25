Ooredoo تُهدي لزبائنها تخفيضات استثنائية للدخول المدرسي 

بمناسبة الدخول المدرسي 2025/2026، تطلق مؤسسة Ooredoo عملية استثنائية لفائدة زبائنها، بالشراكة مع شركة TechnoStationery، إحدى أبرز الشركات الوطنية المتخصصة في بيع المستلزمات واللوازم المدرسية.

في إطار هذه المبادرة، تمنح Ooredoo لزبائنها قسيمة تخفيض بنسبة %8 على شراء المستلزمات المدرسية من متاجر Techno Stationery.وتُقدَّم هذه القسيمة عند كل عملية شراء أو تعبئة، تعادل أو تفوق 1000 دج،تتم في إحدى وكالاتOoredooالتسعين المعنية بهذه العملية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2025.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم العائلات الجزائرية بشكل ملموس لتخفيف العبء المالي الناجم عن اقتناء اللوازم المدرسية.

تعكس هذه الخطوة الإرادة المشتركة بين Ooredoo وTechno Stationeryفي تمكين الأطفال من الحصول على مستلزمات مدرسية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة. مع تشجيع النجاح الدراسي وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.

تأتي هذه العملية في سياق مواصلة Ooredoo لجهودها التضامنية في مجال التعليم ودعم الأطفال. إذ أطلقت الشركة خلال شهر سبتمبر الجاري. بالتعاون مع الكشافة الإسلامية الجزائرية، عمليتين رئيسيتين تمثلت الأولى في توزيع محافظ مدرسية على الأطفال المنتمين إلى عائلات معوزة. بينما خُصصت الثانية لتسليم محافظ مدرسية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن خلال هذه الشراكة الجديدة مع Techno Stationery، تؤكد Ooredoo مرة أخرى دورها كفاعل مسؤول ومتضامن، حريص على مرافقة الأطفال في مشوارهم الدراسي ورعايتهم وتعزيز رفاههم. مع العمل على تعزيز علاقاتها بزبائنها.