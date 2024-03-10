Ooredoo تُهنئ الشعب الجزائري بشهر رمضان

تتقدم Ooredoo بأطيب تمنياتها للشعب الجزائري، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلة المولى عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال.

وقال المدير العام لـOoredoo، روني طعمه، في رسالة التهنئية بهذه المناسبة: “بإسمي الخاص وبإسم كافة عمال مؤسسة Ooredoo. أتمنى للشعب الجزائري شهر رمضان مليء بالتقوى والبركات. والتقاسم والإنجازات”.

وأضاف طعمه: “أتمنى أن يجلب لنا شهر الصيام الطمأنينة والسلام ويُعزّز الأخوة في الأمة الإسلامية. وفاءً لمكانتها كمؤسسة مسؤولة مجتمعيا. ستواصل Ooredoo التزامها اللامشروط تجاه الفئات الهشة من المجتمع وذلك من خلال الجمعيات الشريكة للمؤسسة”.

وتلتزم Ooredoo، مُعزّزة ببُعدها كمؤسسة مواطنة ومتضامنة، بدعم استراتيجيتها المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسة. خلال شهر رمضان الفضيل. من خلال العديد من العمليات التي ستُنظّم بالشراكة مع مختلف الفاعلينمن الحركة الجمعوية.

وتفتخر Ooredoo بالاحتفال بهذا الشهر الكريم مع الشعب الجزائري من خلال اقتراحها عروض تستجيب لاحتياجات زبائنها وتتوافق مع عصر التحول الرقمي.