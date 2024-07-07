Ooredoo تُهنئ الشعب الجزائري بمناسبة أوّل محرم

تتقدم Ooredoo المؤسسة المواطنة بامتياز بأحر تمنياتها بالصحة والسعادة والرقي للشعب الجزائري ولكافة الأمة الاسلامية، بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة “أوّل محرم” 1446.

وصرح المدير العام لـ Ooredoo، روني طعمه: ” في هذا اليوم الذي يرمز إلى بداية السنة الهجرية الجديدة 1446. أتقدم باسمي الخاص وباسم مؤسسة Ooredoo باحر التهاني وأطيب الأماني بالسعادة والسلم والرقي، للشعب الجزائري وللأمة الاسلامية. كما اغتنم هذه المناسبة للتأكيد عن التزام Ooredoo مقاسمة الجزائريين أفراحهم خصوصا خلال اعيادهم الوطنية والدينية”.

وتؤكد Ooredoo عن إرادتها في مقاسمة الجزائريين مختلف الأعياد والمناسبات وفي مساهمتها الفعالة في ترقية قطاع الاتصالات في الجزائر. وفاءًا لبعدها كمتعامل فعال وملتزم داخل المجتمع الجزائري.