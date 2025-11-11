Ooredoo تُوقّع أربع اتفاقيات شراكة

وقّعت Ooredoo، أربع اتفاقيات شراكة مع كلٍّ منجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين المدرسة الوطنية. العليا للإعلام الآلي.المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، والمدرسة. العليا للدراسات التجارية.

وتُجسّد هذه الاتفاقيات مرحلة جديدة في مسارOoredoo نحو تعزيز التعاون الأكاديمي والتكنولوجي. إذ تهدف من خلالها إلى تحفيز الابتكار. وتعزيز قابلية توظيف خريجي الجامعات. في المجالات الحيوية للاقتصاد الرقمي.

وانطلاقاً من روح هذه الشراكات التي تقرّب الجامعة من عالم المؤسسات، تلتزمOoredoo الجزائر بدعم ومرافقة تكوين الكفاءات الجزائرية. من طلاب وباحثين من خلال جملة من المبادرات العملية، من بينها. استقبال الطلبة المتدربين والإشراف على مشاريع نهاية الدراسة. ضمن مديرياتها التقنية والتنفيذية. والمشاركة في تنظيم المؤتمرات والندوات وورشات العمل والمنافسات الرقمية حول المواضيع المستقبلية. مثل الذكاء الاصطناعي، الجيل الخامس (5G). الأمن السيبراني.وعلوم البيانات،إضافةً إلى دعم البحث التطبيقي عبر تسخير خبراتها وبنيتها التحتية. وإطلاق برامج للتكوين المستمر لفائدة الطلبة والأساتذة وكذلك عمال Ooredoo.فضلاً عن تطوير مبادرات تهدف إلى تعزيز الإدماج المهني، وريادة الأعمال، والابتكار المحلي.

مرافقة الكفاءات الجزائرية الشابة في مسارها الأكاديمي

وبهذه المناسبة، صرّح روني طعمه، المدير العام لـOoredooالجزائر: “نحن فخورون جداً بتجسيد هذه الشراكات الإستراتيجية مع أربع مؤسسات جزائرية المرموقة في التعليم العالي، والتي تُكوّن نخبة البلاد الأكاديمية والعلمية.

هذه الاتفاقيات -يضيف- روني تعبّر عن التزامنا الراسخ بمرافقة الكفاءات الجزائرية الشابة في مسارها الأكاديمي والمهني، والمساهمة في تطوير منظومة ابتكار قوية ومستدامة. إنّ مستقبل الجزائر الرقمي سيتحقق بفضل شبابها، وكفاءاتها، وإبداعاتهم.

ومن خلال توحيد “جهودنا مع كلٍّ من المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي، والمدرسة العليا للدراسات التجارية، والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، وجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، نؤكد إرادتنا المشتركة في تقريب عالم المؤسسات من عالم البحث والتكوين، بهدف إعداد قادة التكنولوجيا في المستقبل.