Ooredoo حاضرة بصالون LOGISTICAL بعروض مبهرة

تشارك Ooredoo، المؤسسة التكنولوجية والاقتصادية بامتياز، في الصالون الدولي للنقل واللوجستيك “LOGISTICAL” الذي تقام فعالياته من 29 أفريل إلى 2 ماي 2024 بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد- بوهران.

ويعِد هذا الحدث الهام المُنظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة (CACI)، واجهة استثنائية للمهنيين في هذا القطاع.

حيث يقدم المعرض منصة فريدة للتبادلات والشراكات، مما يسمح للفاعلين في المجال بالالتقاء وتبادل خبراتهم. واستكشاف أحدث العروض والتطورات في هذا القطاع.

وتسجل Ooredoo مشاركتها الأولى في هذا المعرض من خلال مديرية ” Ooredoo للمؤسسات ” بجناح مخصص. حيث يقوم المستشارون التجاريون بالتكفل بالزوار المحترفين. وتقديم لهم العروض والحلول المختلفة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق الجزائرية في مجال النقل واللوجيستيك.

ومن خلال مشاركتها في هذا المعرض الدولي، تؤكد Ooredoo عن التزامها بدعم مختلف الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين.