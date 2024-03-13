Ooredoo.. حجم أنترنت مضاعف طيلة شهر رمضان

أطلقت Ooredoo عرضًا ترويجيًا خاصًا بشهر رمضان، يسمح لزبائنها بالاستفادة كليا من الإنترنت وذلك من خلال تطبيق My Ooredoo، وهذا دائما في الاستجابة لمتطلبات زبائنها.

وأوضح بيان لـ Ooredoo أن العرض صالح من اليوم الأول إلى غاية اليوم الأخير من شهر رمضان من عام 2024. وصمم خصيصا لتلبية الاحتياجات المتزايدة للزبائن فيما يخص الانترنت.

حيث يسمح هذا العرض الترويجي المميز لمستخدمي التطبيق My Ooredoo بالاستفادة من حجم إنترنت مضاعف. وذلك طوال شهر رمضان.

كما أشار البيان، أنه للاستفادة من هذا العرض الترويجي. ما على الزبون سوى تنزيل التطبيقMy Ooredoo المتوفر علىPlay StoreوHuawei App Galleryو Apple App Store. باللغات الثلاثة (العربية، الفرنسية، الإنجليزية)، والاختيار من بين الأرصدة الجزافية اليومية والأسبوعية والشهرية التي تناسبه والاستمتاع بعرض أنترنت مضاعف، بنفس مدة الصلاحية.

وتواصل Ooredoo من خلال هذا العرض الترويجي، في إثراء التجربة الرقمية لزبائنها من خلال عرض يستجيب بصفة مثالية لاحتياجاتهم فيما يخص الإنترنت خلال شهر رمضان الفضيل.

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