Ooredoo راعي الطبعة الأولى لـ “Algiers Slush’d”

شاركت Ooredoo كراعي للطبعة الافريقية الأولى لـ “Slush’d” التي أقيمت مؤخرا بالجزائر العاصمة.

و تحت رعاية وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بالإضافة إلى وزارة الصحة، وتحت شعار” ابدأ الآن ما يحتاجه المرضى لاحقا”(Start up Now, What patients Need Next). تهدف هذه الطبعة الأولى من “Algiers Slush’D”التي نظمت مناصفة بين Algeria Venture ومخابر روش-الجزائر الصيدلانية إلى تسليط الضوء على الحلول الابتكارية التي تستجيبل تحديات الصحة.

عرف هـذا الحدث حضور كل من نورالدين واضح، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة، و ياسين المهدي وليد، وزير التكوين والتعليم المهنيين. بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الصحة، حيث ثمنت هذه التظاهرة الابتكار المحلي في القطاع الصحي. من خلال جمع مواهب صاعدة خلال جلسات عمل ملهمة، وحلقات نقاش، ومسابقة هاكاتون. مبرزًابـذلك الإمكانيات التي يتمتع بها النظام المقاولاتي الجزائري في مجال الصحة الرقمية.

عقب نهاية مسابقة الهاكاتون، تم تكريم ثلاث مؤسسات ناشئة خلال حفل الختام يتعلق الأمر بـ: شركة الناشئة “Sihatech”. التي تقدم حلاً لحجز المواعيد الطبية عبر الإنترنت مع الأطباء، حل “Docteur 360“، الموجه للمرضى المصابين بالسرطان. برنامج إدارة العيادات الطبية “M-Click“.

من خلال مشاركتها في هذا الحدث، تؤكد Ooredoo التزامها بالنظام المقاولاتي. في الجزائر وتعزيز الابتكار التكنولوجي.