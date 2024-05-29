Ooredoo راعي الورشات التكوينية لصالح الصحفيين

تشارك مؤسسة Ooredoo، كراعي رسمي، في الورشات المنظمة من طرف وزارة الإتصال والمحكمة الدستورية. وذلك لخدمة التكوين المستمر للصحفيين الجزائريين،

وتنظم هذه الورشات التكوينية لصالح الصحفيين تحت عنوان” الإطار الدستوري والقانوني للإنتخابات الرئاسية”. إبتداء من يوم الأربعاء 29 ماي 2024 إلى غاية الـ 01 جوان 2024 بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام - الجزائر.

ومن خلال مرافقتها لهذه الورشات، تجدد Ooredoo التزامها في دعم شركائها، العموميين والخواص، في المبادرات الهادفة إلى تعزيز التعلم والتكوين.