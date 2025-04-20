Ooredoo شريك الطبعة الرابعة للقافلة الوطنية “شاب – فكرة”

ترافق Ooredoo الطبعة الرابعة من القافلة الوطنية “شاب - فكرة”، التي انطلقت يوم السبت 19 أفريل 2025 من الجزائر العاصمة. بحضور كل من وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة. نور الدين واضح ووزير الثقافة والفنون زهير بللو.

وتُعدّ هذه المبادرة الطموحة منصةً لدعم الشباب حاملي الأفكار. ومرافقتهم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.

ستجوب هذه القافلة عدة ولايات عبر التراب الوطني، بهدف شرح وتبسيط مفهوم ريادة الأعمال للشباب الجزائري. وتسليط الضوء على قدراتهم الإبداعية. وتثمين أفكارهم المبتكرة، وتوجيههم نحو تحويل هذه الأفكار إلى مشاريع ملموسة. كما تمثل هذه القافلة فضاءً ديناميكياً للتبادل والتكوين والتوجيه، وتساهم بفعالية في تنويع النسيج الاقتصادي الوطني من خلال بروز مؤسسات ناشئة مبتكرة.

وبهذه المناسبة، صرّح المدير العام لـ Ooredoo، روني طعمه:

“ في”أريدُ”نؤمن بشدة بأن الشباب الجزائري يزخر بالمواهب، والأفكار المبتكرة، والطاقة الريادية. ومن خلال دعمنا لهذه القافلة الوطنية. نرغب في منحهم الوسائل، والموارد، والمرافقة اللازمة لتحويل أحلامهم إلى واقع اقتصادي. وبهذا، نُسهم في بناء اقتصاد أقوى، أكثر تنوعًا، وموجّه نحو المستقبل. ”

من جهته، صرّح المنسق العام للقافلة أنيس بن طيب:

“يمثل إطلاق الطبعة الرابعة من قافلة “شاب – فكرة” مرحلة جديدة في التزامنا بدعم روح المقاولاتية لدى الشباب عبر كامل التراب الوطني. نحن فخورون بشكل خاص بشراكتنا مع مؤسسة مرجعية مثل Ooredoo، التي يُشكّل التزامها الدائم بالابتكار ودعم المواهب الشابة رافعة حقيقية للتحول الإيجابي. وباسم فريق “شاب – فكرة”، أودّ أن أتقدّم بجزيل الشكر إلى Ooredoo على الثقة التي أولتنا إيّاها”.