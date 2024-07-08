Ooredoo شريك المهرجان الوطني للشعر الأمازيغي

رافقت Ooredoo الطبعة الرابعة عشرة للمهرجان الوطني للشعر الأمازيغي للصومام الذي جرت فعالياته بين 02 و05 جويلية 2024 في أقبو بولاية بجاية.

وحسب بيان للمؤسسة، تعتبر هذه التظاهرة والتي نظمتها جمعية النجم الثقافي لأقبو، وتزامنت مع الاحتفال المزدوج بعيد الشباب والاستقلال، فضاء ثقافي للتعبير الأمازيغي، مسلطة الضوء على أهمية وتنوع هذه الثقافة المتجذرة.

وعرف هذا الحدث، تكريم شخصيتين رمزيتين للثقافة الأمازيغية، على غرار بوجمعة رابح من ولاية بجاية وبشير بلحاج من ولاية البيض، وذلك اعترافا بمساهمتهما الشعرية في تنوع الثقافة الجزائرية.

ومن خلال مرافقتها لهذ الحدث، تؤكد Ooredoo على اسهامها في الترويح للأحداث الثقافية والتزامها في تشجيع تنوع الثقافة الجزائرية.