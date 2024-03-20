Ooredoo والجمعية الوطنية للعمل التطوعي تطلقان عملية توزيع قفف رمضان

أطلقت Ooredoo بالشراكة مع الجمعية الوطنية للعمل التطوعي، وبمناسبة شهر رمضان المبارك، قافلة تضامنية لتوزيع قفف رمضان لفائدة العائلات المحتاجة عبر عدة ولايات.

وحسب بيان للمؤسسة، ستجوب هذه القافلة المكونة من عدة شاحنات محملة بالطرود الغذائية 25 ولاية لتوزيعها على العائلات المحتاجة.

وتتمثل الولايات في كل من: تبسة، خنشلة، أم البواقي، سوق أهراس، ميلة، قسنطينة، سكيكدة، قالمة. وجيجل، سطيف، تيزي وزو، بوسعادة، الجلفة، المدية، الجزائر العاصمة. والبليدة، تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، غليزان، مستغانم، وهران، تلمسان وبشار.

هذا وأُعطيت إشارة الانطلاق القافلة اليوم الأربعاء من المزرعة البيداغوجية بزرالدة، من قبل رئيس الجمعية الوطنية للعمل التطوعي أحمد ملحة. ومدير الشؤون المؤسساتية لـ Ooredoo، رمضان جزايري وبحضور رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني.

المدير العام لـ Ooredoo: نأمل أن تجلب هذه المبادرة الفرحة في قلوب العائلات

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام لـ Ooredoo روني طعمه: “يسعدنا تجديد هذه العملية التضامنية للعام الثاني على التوالي. مع شريكنا الجمعية الوطنية للعمل التطوعي. وتعد هذه المبادرة استمرارًا لأعمالنا الخيرية في هذا الشهر الفضيل. والذي يشكل فرصة لا مثيل لها لـ Ooredoo لتعزيز التزامها المواطني والخيري داخل المجتمع الجزائري. ونأمل أن تجلب هذه المبادرة الفرحة في قلوب العائلات المحرومة خلال شهر التقوى”.

ومن جهته، صرّح رئيس الجمعية الوطنية للعمل التطوعي أحمد ملحة بالقول: “نحن سعداء بتجديد هذه العملية إلى جانب شريكنا الوفي Ooredoo. الذي نشكره على دعمه خلال هذه المبادرة الجديرة بالثناء لصالح العائلات المحتاجة خصوصا في شهر المقاسمة والتآزر. ستمكن هذه العملية من توزيع طرود غذائية على المحتاجين في الولايات المعنية. وستساهم في نشر قيم التكافل والتضامن داخل المجتمع الجزائري”.

للتذكير، نظمت Ooredoo مبادرتين مماثلتين خلال شهر رمضان 2023 بالشراكة مع الهلال الأحمر الجزائري والجمعية الوطنية للعمل التطوعي. تمثلتا في إطلاق عملية واسعة لتوزيع الطرود الغذائية لصالح المحتاجين عبر عدة ولايات.

كما تجدر الإشارة أيضًا أن Ooredoo، بالشراكة مع مؤسسة “ناس الخير”، قامت بتخصيص شاحنة اطعام (Food Truck) لتوزيع وجبات ساخنة لفائدة الصائمين والمحتاجين طوال شهر رمضان بالجزائر العاصمة.

من خلال مبادراتها الخيرية في شهر رمضان، تلتزم Ooredoo بالوفاء بالتزامها المعتاد كمؤسسة مسؤولة مجتمعيا داعمة للفئات المحتاجة في المجتمع الجزائري.