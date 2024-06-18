Ooredoo والهيئة الوطنية لترقية الصحة تقدمان هدايا لأطفال عين بوسيف

نظمت مؤسسة Ooredoo والهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث (FOREM) بالشراكة مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة (ONPPE). عشية الاحتفال بعيد الأضحى، و مواصلة لأعمالها التضامنية لصالح مختلف شرائح المجتمع. عملية توزيع هدايا لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية بعين بوسيف “المدية”. أين تمدرس الأطفال ضحايا حادثة منتزه الصابلات “الجزائر العاصمة”.

وعرفت هذه العملية حضور رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث البروفيسور مصطفى خياطي. الأمينة العامة للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة دليلة عليان والسلطات المحلية لولاية المدية ودائرة عين بوسيف. بالإضافة كذلك إلى فريق من Ooredoo يتقدمه مدير الشؤون المؤسساتية رمضان جزايري.

ومكنت هذه العملية من تقديم هدايا وألبسة بمناسبة عيد الأضحى لأزيد من 200 تلميذ من ابتدائية محمدي محمد بعين بوسيف. المتأثرين بالفقدان المأساوي لخمسة من زملائهم بشاطئ منتزه الصابلات خلال رحلة إلى العاصمة في الـ 11 ماي الفارط، على أمل تخفيف آلام هؤلاء الأطفال.

لم يفوّت الوفد الفرصة لزيارة أهالي الضحايا للقاء أوليائهم وتقديم واجب العزاء، قبل إهدائهم لهدايا رمزية عشية عيد الأضحى.

يجدر الذكر أن هذه العملية هي جزء من استراتيجية المسؤولية المجتمعية لمؤسسة Ooredoo. والتي تستثمر من خلال العديد من المبادرات المخصصة، لاسيما لفائدة الأطفال المتمدرسين. كما تؤكد هذه العملية التزام مؤسسة Ooredoo الثابت إتجاه رفاهية ومساندة المجتمع الجزائري، لاسيما خلال الأوقات الصعبة.