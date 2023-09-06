Ooredoo وجمعية إقرأ تحتفيان باليوم الدولي لمحو الأمية

تحيي Ooredoo والجمعية الجزائرية لمحو الأمية “اقرأ” اليوم الدولي لمحو الأمية الذي وضع هذه السنة تحت شعار ꞉ “تعزيز محو الأمية من أجل عالم يمر بمرحلة انتقالية: بناء أسس مجتمعات مستدامة وسلمية”.

وستنظم الجمعية الجزائرية لمحو الأمية “اقرأ” يوم الخميس 07 سبتمبر 2023، ملتقى وطني تحت عنوان ” محو الأمية بالمعرفة الثقافية، واقع ورهانات”.

ويأتي هذا اليوم الدولي الذي يصادف الـ 08 سبتمبر من كل سنة. ليذكّر بأهمية التعليم الذي يمثل جزء من كرامة وحقوق الإنسان وكذا بإسهام المعرفة في إقامة مجتمع مُثقف ومُستدام.

وفاءا بالتزامهما الكبير في مكافحة هذه الآفة، تعمل Ooredoo والجمعية الجزائرية لمحو الأمية “اقرا” منذ عام 2006، في إطار شراكتهما الاستراتيجية، على محاربة الأمية في الجزائر. وذلك من خلال تجسيد العديد من النشاطات والمشاريع المشتركة عبر مختلف مناطق الوطن.

وبمقتضى هذه الشراكة الاستراتيجية، تم تجسيد العديد من المشاريع لاسيما من خلال المساهمات المالية التي قدمتها Ooredoo لتوفير المعدات التعليمية والتكنولوجية لمختلف مراكز محو الأمية. التكوين وإدماج المرأة”عفيف” في الخروب (قسنطينة) تيماسين (ورقلة) أولاد يحيى خدروش (جيجل) تيزي وزو، عين بسام (بويرة). وكذا مركز بشار الذي تم تدشينه شهر جانفي 2023.

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام لـ Ooredoo، روني طعمه: “احياء اليوم العالمي لمحو الأمية هي مناسبة مواتية لـ Ooredoo لتأكيد رغبتها في تكثيف العمل مع جمعية “اقرأ” التي تعمل يوميا لمحاربة آفة الأمية في الجزائر. وانطلاقا من استراتيجيتها التي تهدف إلى تشجيع مجمل المبادراتالتي تهدف الى تعزيز المعرفة والتعليم، ستواصل Ooredooتشريف مكانتها كمؤسسة مسؤولة مجتمعيا. وملتزمة داخل المجتمع الجزائري من خلال وضع خبرتها ووسائل الاتصال الحديثة التي تتكيف مع عصر الرقمنة، في خدمة المتعلمين.”

ومن جانبه قال رئيس الجمعية الجزائرية لمحو الأمية “اقرأ”، حسين خلّيد: “لطالما عملت جمعية اقرأ في مجال محو الأمية بمختلف أشكالها داخل المجتمع. وعلى ترقية التعليم لاسيما لفائدة نساء المناطق النائية. وذلك لضمان لهن اندماج اجتماعي ومهني أفضل. اغتنم هذه الفرصةلأجددتشكراتنا العميقة لشريكنا Ooredooالذي يُثبت في كل مرة عن دعمهاللامشروطلمشاريعنا وأعمالنا وذلك منذ أزيد من خمسة عشر عاما من التعاون المثمر.”

يجدر التذكير أنOoredoo وجمعية “إقرأ” قد أطلقاعام 2013 “جائزة Ooredoo لمحو الأمية” التي تكافئ الأفراد والمؤسسات والمنظمات والجمعيات، العامة أو الخاصة. التي ساهمت بشكل كبير في جهود مكافحة الأمية في الجزائر.

وتؤكد هذه الشراكة بين Ooredoo وجمعية “إقرأ” عن إرادة Ooredoo في مكافحة الأمية. ودعمها الثابت للمبادرات التي من شأنها ترقية المعرفة والتعليم.