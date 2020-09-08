Ooredoo وجمعية “اقرأ” يوزعان جائزة Ooredoo  لمحو الأمية

بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، الذي يصادف 08 سبتمبر من كل سنة، نظمت Ooredoo بالاشتراك مع الجمعية الجزائرية لمحو الأمية “اقرٲ”، حفلًا خاصًا بمقر شركة Ooredoo بأولاد فايت.

وقد كان هذا الحدث فرصة للكشف عن اسم الفائز بالنسخة الخامسة من جائزة Ooredoo لمحو الأمية وقد مُنِحت جائزة هذه الطبعة جمال سايس عن مشروعه: “منهجية لغتنا الجميلة: منهجية وموارد لمحو الأمية وتعليم اللغة العربية للكبار”.

وتم اختيار المشروع بالإجماع من قبل أعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور صلاح بلعيد، رئيس المجلس الأعلى للغة العربية.

وبمناسبة هذا الحفل، صرح حسين خليد، رئيس جمعية اقرأ: “أقدم باسمي وباسم جمعية ″اقرٲ″ تهاني للفائز وأشكر جميع المشاركين متمنيا لهم المزيد من النجاح والتألق في حياتهم المهنية في هذه الطبعة”.

وأضاف: “ترمز هذه الجائزة إلى التزامنا بدعم جميع المبادرات الهادفة إلى تعزيز الجهود المبذولة في سبيل محاربة الأمية”.

وقال: “أود أن أشيد بالراحلة السيدة عائشة باركي في نضالها الطويل في محاربة الأمية في الجزائر وأن أعرب عن فخري واعتزازي بمواصلة مهمتها النبيلة على رأس جمعية ″اقرٲ″”.

وتابع: “كما نود أن نشكر شريكنا Ooredoo على دعمه الثابت لمشاريعنا وأعمالنا لأكثر من ثلاثة عشر عامًا من التعاون المثمر “.

من جهته، صرح بسام ﺁل إبراهيم نائب المدير العام لـOoredoo : “نحن جد فخورين بدعم شريكنا ″اقرٲ″ في هذا المشروع النبيل ومبادراته الجديرة بالثناء”.

وأضاف: “بالنسبة لنا نولي موضوع محو الأمية أهمية كبيرة، فنحن نحرص على زيادة جهودنا للمساهمة بشكل ملموس في القضاء على هذه الآفة من المجتمع الجزائري”.

وقال أيضا: “من واجبنا كشركة مسؤولة اجتماعيا دعم جمعية ″اقرٲ″ وOoredoo ملتزمة إلى جانب جمعية ″اقرٲ″ من أجل إدامة الالتزام النبيل للراحلة السيدة باركي ، التي قامت مع متطوعي الجمعية بعمل ملحوظ وكبير في مكافحة الأمية في جميع أنحاء الجزائر”.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة Ooredoo لمحو الأمية التي تم إطلاقها في عام 2013، من قبل Ooredoo وجمعية ″اقرٲ″، تكافئ الأشخاص والمؤسسات والمنظمات والجمعيات، العامة أو الخاصة، الذين ساهموا بشكل كبير في محاربة الأمية في الجزائر.