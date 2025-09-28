Ooredoo ورابطة GSMA تُوقّعان مذكرة تفاهم

أعلنت مجموعة Ooredoo ورابطة GSMA عن توقيع مذكرة لتأكيد دور Ooredoo كشريك استراتيجي للاتصالات مؤتمر MWC25 الدوحة، الوجهة الجديدة في منطقة الشرق الأوسط لقطاع الاتصال العالمي.

و صرح هلال بن محمد الخليفي، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية وحوكمة الشركات لمجموعة Ooredoo: “تُمثّل استضافة مؤتمر MWC في الدوحة علامة فارقة للمنطقة، وتعتزّ Ooredooبأن تكون جزءًا من هذا الإنجاز. ومع تطورنا من شركة اتصالات تقليدية إلى مزود رائد للبنية التحتية الرقمية. نرى في هذا الحدث منصة مثالية لإبراز الدور المتنامي للمنطقة. في قيادة حقبة جديدة من التقدم الرقمي.”

هذا ما قاله الرئيس التنفيذي لرابطة GSMA Ltd

ومن جهته صرّح جون هوفمان، الرئيس التنفيذي لرابطة GSMA Ltd. قائلًا: “تُعدّ Ooredoo قصة نجاح قطرية وإحدى الروّاد العالميين. فريادتها المبكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس، واستمرارها في تعزيز الابتكار والاستثمار فيه. يجعلها الشريك الاستراتيجي الأمثل لمؤتمر MWC الدوحة. حيث تلتقي المنظومة الدولية في دولة قطر للمرة الأولى.”

وتجدر الإشارة إلى أن قطر كانت أول دولة في العالم تطلق خدمة شبكات الجيل الخامس التجارية عبر Ooredoo. وهو إنجاز يعكس الريادة الوطنية والمؤسسية في الابتكار.

وإلى جانب دورها كشريك اتصالات استراتيجي، ستشاركOoredooكجهة عارضة في مؤتمر MWC الدوحة، حيث ستستعرض مسيرتها الريادية. في مجال اتصالات الجيل القادم وعالم الابتكار.

مشاركة أكثر من 60 دولة

و يقام مؤتمر MWC25 الدوحة يومي 25 و26 نوفمبر 2025 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC)، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تتوزع الفعاليات على ثلاث قاعات، ويشارك فيها عدد من صناع السياسات. والمبتكرين، والمستثمرين من أكثر من 60 دولة، من بينهم أكثر من 40% في مناصب قيادية بدرجة مدير فما فوق، وذلك للتعرف على مساهمة الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الذكية. والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التنقل وغيرها من التكنولوجيات الرائدة في تغيير معالم الاقتصادات والمجتمعات.

كما يركزبرنامج المؤتمر على المحاور التي ترسم معالم قطاعَي التكنولوجيا والأعمال: دور الذكاء الاصطناعي كمحرك للتطوير. والاقتصادات الذكية. والصناعات المترابطة، وتتضمن النسخة الإقليمية الأولى من منصة 4YFN(فور واي إف إن). المنصة الرسمية للشركات الناشئة في MWC، بالإضافة إلى برنامج GSMA الوزاري، وبرنامج GSMA لقادة قطاع التقنية الرقمية، وإكسبو للمدن الذكية. وهو المنصة الرائدة عالميًا في مجال الابتكار الحضري.