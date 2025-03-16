Ooredoo ومؤسسة “ناس الخير” تنظمان عملية توزيع وجبات الإفطار

نظمت Ooredoo للسنة الثانية على التوالي، بالشراكة مع مؤسسة “ناس الخير”، عملية لتوزيع وجبات جاهزة ساخنة، بهدف مساندة الصائمين والمحتاجين.

يتم توصيل الوجبات، التي يتم إعدادها في مطبخ يستجيب لمعايير صارمة للنظافة والسلامة الغذائية، يوميًا إلى بن عكنون. حيث تتواجد “شاحنة إطعام” حاملة لشعارات Ooredoo وجمعية “ناس الخير”. منذ بداية الشهر الفضيل والتي تضمن يوميا توزيع أزيد من 300 وجبة للصائمين. وعابري السبيل.

شهدت التغطية الإعلامية لهذه العملية التي تجسد التزام Ooredoo الدائم بالعمل التضامني. لاسيما خلال شهر رمضان المبارك. حضور كل من رمضان جزايري مدير الشؤون المؤسساتية. وعبد الكريم قريشي نائب رئيس مؤسسة ناس الخير، بالإضافة إلى متطوعين.

بهذه المناسبة، أعرب طارق زروقي، رئيس جمعية “ناس الخير”، عن امتنانه قائلاً:“يشرفنا أن نجدد هذه العملية التضامنية جنبا إلى جنب مع مؤسسة Ooredoo. طوال شهر رمضان. تترك هذهالعملية التضامنية أثرا ملموسًا على الصائمين وعابري السبيل، الذين نقدم لهم دعمنا من خلال توزيع هذه الوجبات. باسم مؤسسة “ناس الخير”، نتقدم بخالص الشكر إلى شريكنا الوفي Ooredoo على التزامه الثابت تجاه الفئات الأكثر حرمانا خلال هذا الشهر.”

تجدر الإشارة أيضا إلى أن Ooredoo أطلقت منذ بداية شهر رمضان الجاري مجموعة من المبادرات لصالح الفئات المحتاجة من المجتمع. لاسيما من خلال إطلاق قافلة تضامنية معبئة بطرود غذائية لصالح العائلات المحرومة. من مختلف أنحاء الوطن بالشراكة مع الجمعية الوطنية للعمل التطوعي.

بالإضافة إلى عملية “إفطار بوكس” التي أطلقتها المؤسسة وجمعية “وين نلقى”. حيث يتكفل متطوعو مؤسسة Ooredoo بإعداد وتوزيع وجبات ساخنة جاهزة يوميًا على المحتاجين في مطعم المؤسسة. موازاةً مع مبادرة “كسر صيامك” والتي تهدف إلى تجهيز حصص غذائية لكسر الصيام يتم إرسالها إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفيات العاصمة.