Ooredoo ومنصة TOD تُعلِنان عن شراكة  لتقديم أفضل تجربة بث رياضي في الجزائر

أعلنت Ooredoo الجزائر ومنصةTOD، الرائدة في مجال البث الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى تقديم أكثر عروض البث شمولاً وتطوراً في السوق الجزائرية.

من خلال هذا التعاون، سيتمكن زبائن Ooredoo الجزائر من الولوج إلىمنصةTOD، المتخصّصة في خدمات الفيديو حسب الطلب والبث المباشر. والتي تُقدم أوسع محتوى رياضي في المنطقة، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا. كأس العالم فيفا، الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الإسباني، الدوري الفرنسي، دوري أبطال إفريقيا. كأس الكونفدرالية الإفريقية، الدوري التركي الممتاز، دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين(NBA)، بطولةONE Championship. بطولة رابطة محترفي التنس(ATP Tour).

إضافة إلى البطولات الأربع الكبرى للتنس وسباقات الفورمولا 1. فضلاً عن مجموعة واسعة من الأفلام والمسلسلات والوثائقيات والمحتوى الترفيهي العائلي.

كما ستبث المنصة كأس العرب فيفا 2025. مما سيمكّن المشجعين الجزائريين من متابعة منافساتهم المفضلة أينما كانوا. وبجودة تدفّق فائقة تتميز بسلاسة واستقرار ومرونة غير مسبوقة.

وبفضل شبكة Ooredooالجزائر المتطورة والاستعدادات الجارية لإطلاق خدمة الجيل الخامس قريباً، سيستمتع المستخدمون بتجربة بث استثنائية.مع محتوى متاح بجودةK4 / HDR، ما يضمن أعلى مستويات الوضوح والجودة.وتُعزّز هذه الشراكة مكانة الجزائر كأحد أكثر الأسواق الرقمية ديناميكية في المنطقة. حيث يستمر الطلب على خدمات البث عالي الجودة وحلول الاتصال المتقدمة في النمو بوتيرة متسارعة.

وفي هذا الصدد صرح روني طعمه، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo الجزائر:”يمثّل هذا التعاون مع منصة TOD محطة مهمة في استراتيجيتنا الهادفة. إلى الارتقاء بالتجربة الرقمية لزبائننا. فمن خلال الجمع بين قوة شبكتنا وأوسع منصة محتوى رياضي. وترفيهي في المنطقة، سنقدّم خدمة بث متميّزة ترتقي إلى أعلى المعايير الدولية”.

وأضاف بيتر ميركيتش، ممثلاً عن TOD:”نحن متحمسون لإطلاق هذه الشراكة الجديدة مع Ooredoo الجزائر، المؤسسة التي نتشارك معها في الالتزام بالابتكار والارتقاء. بالتجارب الرقمية. تُعد الجزائر سوقاً محورياً يتميز بقاعدة جماهيرية واعدة للغاية، ويتيح لنا هذا التعاون تقديم تجربة بث متميزة، موثوقة، ومتوافقة ثقافياً مع تطلعات الجمهور.