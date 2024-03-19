Ooredoo وناس الخير يوزعان وجبات ساخنة على الصائمين

نظمت Ooredoo بالشراكة مع مؤسسة “ناس الخير” عملية توزيع وجبات إفطار ساخنة لفائدة الصائمين والمعوزين.

وتميزت العملية التي اجريت يوم أمس الاثنين، بحضور نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني.

وكذا رمضان جزايري، مدير الشؤون المؤسساتية لـ Ooredoo،وعبد الكريم قريشي، نائب رئيس مؤسسة “ناس الخير”. ومتطوعي Ooredoo وناس الخير.

وتمّ إعداد هذه الوجبات الساخنة مع احترام جميع معايير الصحة والنظافة. قبل ان يتم نقلها إلى مكان توزيعها ببن عكنون.

حيث خصصت لهذه العملية شاحنة اطعام (Food Truck) تحمل شعارات مؤسسة Ooredoo ومؤسسة “ناس الخير”، منذ اليوم الأوّل من الشهر الفضيل.

أين تم توزيع وجبات ساخنة على الصائمين، من طرف متطوعي مؤسسة “ناس الخير” الذين تجندوا في إطار هذه العملية.

وتجسد هذه المبادرة التضامنية، تحت شعار “نجيبلك تفطر”، التزام Ooredoo المعتاد في الأعمال الخيرية، التقاسم والتآزر داخل المجتمع الجزائري.

العملية التضامنية ستمتد طيلة شهر رمضان

وبهذه المناسبة، صرح رئيس مؤسسة “ناس الخير” طريق زروقي بالقول: “إنه لشرف كبير لنا بتنظيم هذه العملية التضامنية إلى جانب إحدى المؤسسات الأكثر التزامًا مجتمعيًا. ستمتد هذه العملية للتقاسم والتضامن طيلة شهر رمضان. حيث نسعى إلى تقديم الدعم الملموس للصائمين، الذين هم في أمس الحاجة لمثل هذه العمليات. أود أن أتقدم بإسمي الخاص وباسم مؤسسة “ناس الخير” بتشكراتنا الخالصة لشريكنا الوفي Ooredoo. الذي لم يدخّر أي جهد لمساعدة المحتاجين خلال شهر التقاسم والتآزر هذا.”

يجدر الذكر أن Ooredoo جسدت سلفا بالشراكة مع مؤسسة “ناس الخير” العديد من العمليات التضامنية، لاسيما خلال شهر رمضان. وذلك من خلال عملية توزيع قفة رمضان سنة 2022.

وبفضل مساهمة مالية من Ooredoo، تكفلت مؤسسة “ناس الخير”، بتشكيل طرود غذائية مكونة من الضروريات الأساسية. وتوزيعها على العائلات المحتاجة في ولايات عنابة، الشلف، سيدي بلعباس، النعامة، سكيكدة، تيزي وزو، بومرداس، وهران، المسيلة وأولاد جلال.

كما قام الشريكان بعمليات تضامنية أخرى، على غرار عملية دعم المتضررين من حرائق الغابات في أوت 2022. من خلال إطلاق قافلة تضامنية إلى ولايتي الطارف وسوق أهراس. مكونة من دفعة كبيرة من الأدوية والمنتجات الصيدلانية وغيرها من المواد الأساسية.

وتلتزم Ooredoo، من خلال تجسيد هذه العملية، بتعزيز برنامج عملها التضامني خلال شهر رمضان المبارك. مؤكدةً مكانتها كمؤسسة مواطنة بامتياز.