Ooredoo الجزائر تعزز التزامها مع عمالها

قامت مؤسسة Ooredoo الجزائر، بالتوقيع على اتفاقية جماعية تاريخية لصالح عمالها بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عمار تاقجوت. حيث تمثل هذه الاتفاقية مرحلة هامة في تطوير المؤسسة. وتعزز التزامها تجاه عمالها.

تعتبر هذه الاتفاقية الجماعية، التي هي ثمرة حوار اجتماعي بناء بين إدارة المؤسسة وممثلي العمال، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة عمل محترمة ومرضية. تتماشى مع المعايير الدولية وتهدف إلى ضمان ظروف عمل عادلة ومنصفة لجميع عمال المؤسسة.تغطي هذه الاتفاقية مجموعة واسعة من المزايا الاجتماعية، كتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية. وكذا تدابير الصحة والسلامة في مكان العمل.

وأعرب المدير العام لمؤسسة Ooredoo الجزائر، روني طعمه، عن رضاه بهذا التوقيع قائلاً: “أنا فخور بهذه الاتفاقية الجماعية التي تعكس التزامنا. تجاه عمالنا الذين نوليهم اهتماماً خاصاً. ترمز هذه الاتفاقية إلى طموحنا في بناء بيئة عمل محترمة وشاملة ومحفزة. حيث يمكن لكل عامل تقديم أفضل ما لديه. نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن رفاهية عمالنا هي ركيزة أساسية لأدائنا العام. ”

من جانبه، صرح الأمين العام لنقابة المؤسسة السيد سعيد تيليوين: ” نحتفل اليوم بإنجازٍ كبيرٍ وخطوةٍ هامةٍ نحو مستقبلٍ أفضل. ألا وهو توقيع الاتفاقية الجماعية. هذه النتيجة المميزة هي ثمرة جهود الجميع، وتفاني الفرق التي ادارت المفاوضات.هذه الاتفاقية ليست مجرد وثيقةٍ. بل هي تعهدٌ على تعزيز حقوق العمال، وتحسين ظروف العمل. إنها تجسيدٌ لقيمِ العدلِ والإنصافِ، وتأكيدٌ على أهميةِ الشراكةِ بين الإدارة والعمالِ في بناءِ مستقبلٍ زاهرٍ ” .

من خلال هذه الاتفاقية، تؤكد Ooredoo الجزائر طموحها في أن تكون مُشغِّل مثالي في المشهد الاقتصادي الوطني.