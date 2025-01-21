Ooredoo تنظم عملاً تضامنياً وبيئياً بولاية النعامة

نظمت Ooredoo اليوم ،الثلاثاء، 21 جانفي 2025، بالشراكة مع الجمعية الوطنية للعمل التطوعي. عمليتين ذات طابع تضامني وبيئي بولاية النعامة.

تمّ إعطاء شارة انطلاق هاتين العمليتين من مقر الولاية، بحضور والي النعامة الوناس بوزقزة. وممثلي السلطات المحلية للولاية، رمضان جزايري. مدير الشؤون المؤسساتية لمؤسسةOoredoo، أحمد ملحة رئيس الجمعية الوطنية للعمل التطوعي (ANV)، وكذا متطوعيOoredoo والجمعية الوطنية للعمل التطوعي.

المبادرة الأولى هي عملية تضامنية مخصصة للعائلات المحتاجة. تمثلت في تقديم مساعدات تتكون من مواد غذائية أساسية. وبطانيات لمديرية النشاط الاجتماعي(DAS) لولاية النعامة التي ستتكفل بتوزيعها على العائلات المحتاجة بالمنطقة.

استمرارًا لبرنامجهافي الولاية، نظمت Ooredoo والجمعية الوطنية للعمل التطوعي (ANV). أيضًا عملية إيكولوجية وبيئية تمثلت في غرس أشجار تحت شعار “بلادنا ديما خضراء “. في منطقة تقع على مشارف مدينة النعامة. تميزت هذه المبادرة البيئية. التي تندرج في إطار الحفاظ على البيئة ومكافحة تدهور الارث الغابي. بمشاركة كبيرة من جانب المتطوعين لغرس أشجار تتكيف مع المناخ المحلي للمنطقة.

وتهدف هذه العملية البيئية المواطنة، التي تعد جزءا من خطة عمل Ooredoo في إطار مسؤوليتها المجتمعية والبيئية. إلى المساهمة في الجهود المبذولة لإحياء وإعادة تأهيل “السد الأخضر”. الذي يمثل إراثًا طبيعيًا وطنيًا ووسدًا منيعًا لمكافحة التصحر.

مثمنًا هذه المبادرة البيئية المواطنة، صرح المدير العام لمؤسسة Ooredoo الجزائر، روني طعمه: “تفتخر Ooredoo بتنظيم هذه العمليات ذات القيمة البيئية والتضامنية. العالية في ولاية النعامة. إن التزامنا بهذه المبادرات التضامنية والبيئية هو جزء من سياستنا للمسؤولية المجتعية. للمؤسسات (CSR) التي تهدف إلى دعم مختلف طبقات المجتمع عبر التراب الوطني.