“OPGI” بئر مراد رايس يبيع المحلات التجارية

أعلن ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس عن الشروع في بيع المحلات التجارية بالتراضي عبر 4 مواقع سكنية بالعاصمة.

ونشر الديوان عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك” أنه على كافة المواطنين المهتمين بشراء محلات تجارية.

فقد شرع الديوان في بيع المحلات التجارية عن طريق البيع بالتراضي على مستوى المشاريع التالية:

مشروع 850 مسكن إجتماعي تساهمي برويبة “المرجة”، ومشروع 300 مسكن اجتماعي تساهمي برويبة “المرجة”.

بالإضافة إلى مشروع 535 و720 مسكن اجتماعي تساهمي بعين البنيان، ومشروع 102 مسكن إجتماعي تساهمي بالسويدانية.

من جهته دعا الديوان كل المهتمين التقرب إلى مقر الديوان الكائن بـ 24 شارع الإخوة الثلاثة بوعدو ببئر مراد رايس.