“OPGI” بئر مراد رايس يبيع 171 محلا بالمزايدة

أعلن ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس عن بيع بالمزايدة لـ 171 محلا تجاريا بالأحياء السكنية الجديدة بالعاصمة.

وأفاد الديوان عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أنه يعرض للبيع عن طريق التعهد في أظرفة مغلقة حق إيجار محلات تجارية نشاط حر.

على مستوى الأحياء التاليةّ

حي 1000 دويرة “26 محلا تجاريا نشاط حر” و02محلين تجاريين مخصصين لذوي الاحتياجات الخاصة.

حي1012 مسكن “شابو” برج البحري 68 محلا تجاريا نشاط حر و 20 خدمات مدمجة و07 محلات تجارية مخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة.

حي932 مسكن تسالة المرجة 42 محل تجاري نشاط حر، و03 خدمات مدمجة و03 محلات تجارية مخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة.

وأضاف الديوان أنه على كل المهتمين سحب دفتر الشروط من المديرية العامة الكائن مقرها بـ 24 شارع الإخوة بوعدو بئر مراد رايس.

مقابل دفع مبلغ 3 آلاف دينار غير قابلة للإسترجاع.