Opgi يمنح مهلة أسبوع لتسديد أموال الشقق وإلا.. !

الوطني
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Opgi يمنح مهلة أسبوع لتسديد أموال الشقق وإلا.. !
بقلم أسماء.ع

دعا ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس، كافة المستفيدين من السكنات الترقوية من أجل التقرب إلى مصالحها، لتسديد أموال الشقق.

وأوضح الديوان، أن المعنيين بالاستدعاء هم كل من 400 مسكن ترقوي مدعم في بومرداس، و100 مسكن باولاد هداج.

بالإضافة إلى 400 مسكن ترقوي مدعم في حمادي.

وأضاف الديوان، أن المستفيدين الذين لم يسددوا بعد كامل ثمن شققهم التي انتهت بها الأشغال، عليهم التقدم إلى مصالحها.

وهذا لإيداع نسخة من اتفاقية القرض مع البنك، وسحب أمر بالدفع.

وأشارت المديرية العامة،أن المعنيين بالدفع، عليهم التقرب من الوكالة قبل تاريخ 2 سبتمبر،وإلا سيضطر الديوان لاعذارهم عن طريق المحضر القضائي.


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