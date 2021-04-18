“OPPO”.. إختيار “RENO5” ليكون الهاتف الذكي الرسمي لمسابقة ببجي موبايل

أعلنت العلامة التكنولوجية “OPPO”، اليوم الأحد، عن اختيار “رينو 5” ليكون الهاتف الذكي الرسمي لمسابقة ببجي موبايل الشرق الأوسط وافريقيا 2021.

وتم اختيار آخر نسخة من سلسلة رينو لقدراته الفائقة سواء المادية أو البرمجية بالنسبة للألعاب الإلكترونية، والتي تمكن المستخدم من تجربة واسعة وانسيابية واستثنائية.

وقررت ببجي موبايل، التعاون مع “OPPO” للمرة الثانية بعد نجاح مسابقة كأس تحدي ببجي موبايل الشرق الأوسط وشمال افريقيا سنة 2019.

وتزامن هذا الإختيار مع إطلاق السلسلة الجديدة لهواتف رينو.

وتعتبر ببجي موبايل ضمن ألعاب القتال الأكثر ممارسة وتنزيلا في الجزائر.

ويسجل الشرق الأوسط أعلى درجات تطّور عدد اللاعبين على الخط في العالم، وتحتل الجزائر مركزا مهما في السوق العالمية مباشرة بعد المغرب و مصر.

وستكون “OPPO” حاضرة في بطولة “Esports” التي تنظمها بيبجي “MOBILE PUBG” طوال السنة.

وتواصل “OPPO” دعم الأنشطة الرياضية المطابقة لمخطط ببجي موبايل الرامي لصقل المواهب في المنطقة عبر خلق منظومة محكمة التنظيم للألعاب الإكترونية.

وطّورت “OPPO” أجهزتها خاصة الهواتف الذكية الأخيرة من سلسلة رينو 5 التي تم تصميمها من أجل توفير تجربة لعب فريدة مع خصائص جديدة.