OPPO الجزائر وجمعية سيدرا ينظمان حملة تضامنية لفائدة العائلات المعوزة خلال رمضان

أعلنت شركة أوبو الجزائر، عن شراكتها مع حملة بنك الطعام الجزائري، التي تنظمها مبادرة جمعية سيدرا، لمساعدة العائلات الجزائرية المعوزة خلال رمضان.

وحسب بيان للشركة، يتم من خلال هذه الحملة، توفير مواد غذائية أساسية في شهر رمضان.

وتمّ إعداد وتوزيع المواد الغذائية من طرف جمعية سيدرا بمشاركة طاقم أوبو، في أجواء مليئة بالكرم والتضامن.

وتشمل هذه الحملة العائلات المهمشة التي عمّقت انعكاسات الجائحة العالمية كوفيد-19 صعوبة وضعها المعاشي اليومي.

وانطلق مشروع بنك الطعام الجزائري سنة 2013 بمبادرة من جمعية سيدرا وهو مشروع غير ربحي يهدف لجمع وتقاسم المواد الغذائية.

ويتمّ وضع هذه المواد لفائدة الفئات الهشة بصفة عملية ومستدامة.

وتعمل المنظمة مع جمعيات أخرى على المستوى الوطني للاستجابة للطلبات الغذائية العاجلة في المناطق الأكثر عزلة.

وشاركت فرق أوبو الجزائر في إنجاح هذا العمل الخيري ضمن حركة تطوعية تليق بشهر فضيل يحث على التفاني والمشاركة.

وقال محمد رضا معمّر المدير العام المساعد لشركة أوبو الجزائر: ” نحن واعون بشدّة بالدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات المحلية على غرار سيدرا في الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين الجزائريين”.

وأكد ذات المتحدث، إنه ومن خلال هذه الحملة، تجدد أوبو التزامها بمساعدة العائلات الجزائرية خاصة خلال هذا الظرف الوبائي.

وأشار البيان، إلى إن هذه الحملة تعتبر أوّل عمل خيري تقوم به أوبو الجزائر بالشراكة مع جمعية سيدرا.

كاشفا إن الطرفان يتطلعان لتنظيم حملات أخرى مع النسيج الجمعياتي المحلي في الجزائر.