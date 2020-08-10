OPPO تحتفي بنادي برشلونة بومضة إشهارية جديدة

أطلقت العلامة العالمية للهواتف الذكية، OPPO، آخر ومضة إشهارية لها في أوروبا، مبرزة شراكتها مع نادي برشلونة لكرة القدم “البارصا”.

وتأتي هذه الومضة في الوقت الذي يطمح خلالها هذا الفريق للوصول إلى الدور الثمن نهائي في إطار التصفيات النهائية التي تجمع الفرق الأوروبية.

وتسلط هذه الومضة الإشهارية التوسع المتواصل للعلامة في السوق الأوروبية بإضافتها منذ شهر لألمانيا، البرتغال، بلجيكا ورومانيا لقائمة الأسواق التي تنشط فيها.

كما يرتكز هذا التوسع على عقد شراكة مجدية دامت 5 سنوات مع نادي برشلونة لكرة القدم والتي تعد أطول شراكة بين علامة صينية وفريق أوروبي لكرة القدم.

ولقد صرح نائب رئيس علامة OPPO، ويليام ليو”بينما أثرت الظروف الراهنة على السوق بسبب إلغاء جميع التظاهرات الرياضية المباشرة سلبا على السوق العالمية للرعاية الرياضية، يعتبر التزام OPPO نحو شراكتها الطويلة مع نادي أف سي برشلونة دليلا على مدى طموح العلامة بمفهومه العام في تلك المنطقة،

كما أكدت شركة OPPO أن هذا يأتي في إطار تشجيع المعجبين على مواصلة الكفاح بغية تحقيق أحلامهم بغض النظر عما هو غير مؤكد ومجهول