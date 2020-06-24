OPPO تحصد جائزتين في مجال الذكاء الاصطناعي في مؤتمر CVPR2020

حصدت “OPPO” العلامة الرائدة على جائزتين أولتين في مجال الذكاء الاصطناعي خلال فعاليات طبعة 2020 لمؤتمر الرؤية عبر الكمبيوتر والتعرف على الأشكالCVPR 2020.

وجاء هذا خلال مشاركتها في مؤتمر عالمي حول الرؤية عبر الكمبيوتر والتعرف على الأشكال (CVPR)2020، أين أثبتت العلامة من خلاله تفوقها التكنولوجي وابتكاراتها الخارقة سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما رفعت الستار عن قسم جديد لمعهد أبحاثها خاص بالإدراك والتفاعل الذكيين، بغية اكتشاف المزيد من التكنولوجيات المتفوقة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث ترجم خوضها لثلاث مسابقات مختلفة وحصدها لجائزتين أولتين وأخرتين ثالثتين، نجاحها وريادتها في هذا المجال.

وتضم قائمة التكنولوجيات التي تم تتويجها خلال هذا المؤتمر، كلا من تكنولوجيا الدقة الفائقة الإدراكية القصوى، التي تمكن من جعل صورة مشوشة أكثر وضوحا بـ 16 مرة، والتموقع البصري، الذي يسمح بتحديد المكان الذي تم التقاط الصورة فيه بتحليلها، وكذا التعرف على التصرف البشري في مقاطع الفيديو.

كما ساهم عدد من فريق OPPO للبحث والتطوير في العديد من دورات المؤتمر، عبر القاء محاضرات استهلالية والمشاركة في ندوات قصد تقاسم أفراده لأفكارهم ورؤاهم حول تكنولوجيات الرؤية عبر الكمبيوتر مع الآلاف من الباحثين ذوي الصيت العالمي.

ويعتبر هذا المؤتمر العالمي السنوي – الذي ينظمه معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات(IEEE)،تظاهرة علمية بالغة الأهمية، تعنى بكل أوجه الرؤية عبر الكمبيوتر والتعرف على الأشكال، التعلم الأوتوماتيكي والذكاء الاصطناعي، ويمثل فرصة ذات طابع استثنائي بالنسبة لطلبة وجامعيي وباحثي المجال.

ولقد صرح إيريك غوو، كبير علماء معهد OPPO للبحث والمختص في مجال الإدراك الذكي، بما يلي: “يسعدنا جدا تحقيقنا لمثل هذه النتائج المبهرة باسم OPPO خلال مسابقات طبعة هذه السنة للمؤتمر، والتي تؤيد ثلاثا من توجهاتنا الرئيسية، ألا وهي الإدراك البيئي، الحوسبة المتمحورة حول الانسان وكذا توليد الصور والفيديوهات.

وأضاف: “جميعنا يعلم أنه كان لاختراع الفأرة وواجهة المستخدم البيانية الفضل في نجاح الكمبيوتر الشخصي، كما هو الحال بالنسبة للشاشة اللمسية في نجاح الهواتف الذكية.