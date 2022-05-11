OPPO تحقق 14 فوزًا في جائزة iF Design 2022

حققت شركةOPPO ، 14 فوزًا خلال حفل توزيع جوائزiF Design لعام 2022. تتضمن الابتكارات في منتجات (OPPO Find X5 Series و OPPO Find N و OPPO Reno7 Pro. و OPPO Reno7 Pro LoL: Wild Rift Limited Edition و OPPO Reno6 Pro + Detective Conan Limited Edition. و OPPO K9 Pro و OPPO A96 و OPPO Air Glass و OPPO T2 5G CPEو OPPO OLED Lifting Smart TV). والتطبيقات والميزات الرائدة (O Relax – Cities). ووظيفة تقسيم الشاشة بإصبعين على هاتف (OPPO Find N و MOSI GO)، ونمط الخط الجديد تمامًا (OPPO Sans)، وهذا ما يوضح نقاط قوة شركة OPPO في تصميم المنتجات الفريد والرائع. بالإضافة إلى التركيز على الإنسان والإبداع عندما يتعلق الأمر بالتطبيقات التكنولوجية.

وتحصلت سلسلة هواتفFind X5 الرائدة من OPPO، التي تم طرحها في فيفري2022. على جائزة iF DESIGN AWARD لعام 2022 عن تصميم منتجاتها.

وتتميز سلسلةFind X5 من OPPO بجماليات مستقبلية مع تصميم استثنائي هادئ و فائق الجمال.

علاوة على ذلك، تم دمج الكاميرات الخلفية في شكل يشبه البركان الطبيعي مع طاقة رائعة ولطيفة بشكل لا يصدق. بالاقتران مع اللوحة الخلفية المصنوعة من السيراميك فائق الصلابة والتي تم إنشاؤها من أساليب هندسية لم يسبق لها مثيل.

وتعكس سلسلة Find X5 التطور النظيف والحديث في أفضل حالاته مع منحنيات لطيفة وخطوط متدفقة من الخلف. مما يمنح المستخدمين مظهرًا طبيعيًا لا مثيل له.

OPPO Find N.. ذكي وقابل للطي

وحقق هاتف OPPO Find N الذكي الرائد القابل للطي منذ إطلاقه في منتصف ديسمبر من عام 2021. على فوزين بجائزة iF Design Award لتصميمه الفريد القابل لطي الهاتف وكذا وظيفة الشاشة المبتكرة المنقسمة باستعمال إصبعين.

وتأتي الشاشة الخارجية بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 18: 9 وتزن 275 غرامًا فقط، مما يسهل تشغيل الهاتف بيد واحدة. بالنسبة للهاتف الذكي الذي يحمل مثل هذه الشاشة الكبيرة فهو هاتفيمكن حمله بسهولة.

خاصية إيماءة الشاشة المنقسمة تجعل من الممكن الاستفادة من مزايا الشاشة الكبيرة بشكل كامل. بحيث يمكن للمستخدمين ببساطة التمرير لأسفل وسط الشاشة بإصبعين لتقسيم الشاشة إلى قسمين للقيام بمهام متعددة.

O Relaxهو تطبيق سمعي بصري تفاعلي يقدم أنواعًا مختلفة من الأصوات المريحة لإرخاء الجسم والعقل للمستخدمين.

وتعد “Cities” أحد موضوعات الاسترخاء التي تتيح للمستخدمين سماع الأصوات المحيطة لمدن مختلفة حول العالم. مثل بكين وطوكيو وغيرهما من المدن.O Relax – فازت المدن بجائزة iF Design لتوفير الراحة الروحية. من خلال المزج بين التكنولوجيا والعلوم الإنسانية لمساعدة المستخدمين على التنفس بشكل أفضل والنوم بشكل أفضل. ومساعدتهم على التركيز والبقاء يقظين.

كما تقود شركة OPPOترندات تصميم المنتجات والتطبيقات والخدمات لسنوات. فلطالما تميزت تصميمات OPPO وحظيت بتقدير جيد من قبل السلطات الرائدة في الصناعة. بما في ذلك iF Design و Red Dot وجائزة Good Design. من خلال الالتزام المستمر والتفاني في التصميم والابتكار، ستحقق OPPO المزيد من الابتكارات في جميع أنواع المنتجات والخدمات. وستسعى جاهدة لخلق حياة أفضل لعدد أكبر من الناس من خلال التكنولوجيا المحسنة والتصميم المتميز.

معلومات حول شركة OPPO

منذ إطلاق أول هاتف محمول لها – “الوجه المبتسم” – في عام 2008، لم تتوقف شركة OPPO أبدًا عن السعي لتحقيق التعاون المثالي بين الرضا الجمالي والتكنولوجيا المبتكرة.

اليوم تقدمOPPO اليوم مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية بقيادة سلسلة Find و Reno. بخلاف الأجهزة، توفر OPPO لمستخدميها نظام تشغيل ColorOS وخدمات الإنترنت مثل OPPO Cloud و .OPPO +. OPPOتتواجد OPPO. في أكثر من 50 دولة ومنطقة مع أكثر من 40.000 موظف فيOPPO ملتزمون بخلق حياة أفضل للعملاء بجميع أنحاء العالم.

معلومات حولiF DESIGN AWARD

منذعام1954،تم الاعتراف بجائزة iF DESIGN AWARDكحكم لجودة التصميم الممتاز.

كما تشتهر العلامة التجاريةiF Design في جميع أنحاء العالم بخدمات التصميم المتميزة، وتعد جائزةiF DESIGN AWARDواحدة من أهم جوائز التصميم في العالم. حيث تكرم إنجازات التصميم في جميع التخصصات: تصميم المنتج والتعبئة والتغليف والاتصالات والخدمات. والهندسة المعمارية والعمارة الداخلية بالإضافة إلى المفهوم المهني وتجربة المستخدم (UX) وواجهة المستخدم (UI).

كما يتم عرض جميع المشاركات الحائزة على جوائز على موقع www.ifdesign.comونشرها على تطبيقiF Design.