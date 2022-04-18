 OPPO تساعد الأسر المحتاجة بالمشاركة في بنك الطعام الجزائري 

تشارك OPPO الجزائر مرة أخرى هذا العام في مبادرة بنك الطعام الجزائري التي تنظمها جمعية SIDRA لمساعدة الأسر المحتاجة في شهر رمضان المبارك.

وتكافح العديد من الأسر الجزائرية للحصول على المواد الغذائية الأساسية بسبب تداعيات الاقتصادية لوباء كورونا. وهي تحتاج للمساعدة خلال شهر رمضان هذا أكثر من أي وقت مضى.

ولهذا، بادرت شركة OPPO الجزائر بتكرار مشاركتها والتبرع في نشاط بنك الطعام الجزائري الذي خصص لشراء مواد غذائية من الدرجة الأولى.

كما انضمت فرق OPPO الجزائر إلى جهود المتطوعين من جمعية SIDRA بروح الكرم والتضامن. للمشاركة في إعداد وتوزيع علب المنتجات الغذائية الأساسية للأسر الجزائرية المحتاجة.

كما قامت فرق OPPO الجزائر بالانضمام للعمل مع المتطوعين من جمعية SIDRA. وتحلت بروح الكرم والتضامن من أجل المشاركة في إعداد وتوزيع علب المنتجات الغذائية الأساسية للأسر الجزائرية المحتاجة.

خلال شهر الرحمة والمشاركة والسخاء، و بكل روح تضامن، سارع أعضاء فريق OPPO الجزائر للمشاركة في هذه المبادرة.

وقال محمد رضا معمير، نائب المدير العام لـشركة OPPO الجزائر بأن هذه المبادرة هي: “فرصة لرد الجميل للمجتمع. من خلال مساعدة مواطنينا المحتاجين وجلب الابتسامة والأمل لهم في شهر رمضان المبارك “.

مضيفا: “نحن مصممون على مواصلة جهودنا التضامنية من خلال المشاركة في النشاط الجمعوي الجزائري. التي لها تأثير ملموس على الحياة اليومية لمواطنينا”.

وبعد المشاركة الأولى في مبادرة بنك الطعام الجزائري العام الماضي. تؤكد OPPO الجزائر وتكرر التزامها بالمساهمة الفعالة في أعمال التضامن لصالح الأسر المحتاجة.

هذا وتأسس بنك الطعام الجزائري عام 2013 من قبل جمعية SIDRA. وهو أول بنك طعام تم تأسيسه في الجزائر.

ويهدف هذا المشروع غير الربحي إلى جمع وتوزيع المواد الغذائية على المحتاجين في جميع أنحاء البلاد من خلال التعاون مع الجمعيات الشريكة.

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