أعلنت شركة “oppo” عن الإطلاق الرسمي لأحدث منتجات سلسلة رينو، المعروفة بابتكاراتها الرائعة، وقد قدمت “أوبو” خصائص هاتف رينو الجديد.

قدّم رضا معامير نائب مدير أوبو في الجزائر، أمس الأحد، أحدث الإضافات في سلسلة رينو، قائلاً: “في أوبو، نحن مقتنعون بأن رينو 5 هو أكثر من مجرّد ابتكار تكنولوجي”.

وأضاف: “فهو يشجعك على تحقيق أقصى استفادة من كل لحظة من لحظات حياتك اليومية. ومن خلال التقاطه، بكلّ يسر، صور فريدة واستثنائية سواء كان ذلك عن طريق الفيديو أو الصورة، ليلاً ونهارًا، فهو يمكّننا حقًا من تخليد حياتك في صورة”.

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oppo تطلق الهاتف الجديد “رينو 5”.. أكثر من مجرد ابتكار تكنولوجي