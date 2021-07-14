OPPO تطلق تخفيضات جديدة ومفاجآت لمترشحي الباك

أعلنت شركة أوبو الجزائر عن إطلاق عرض جديد بداية من اليوم الأربعاء، يسمح بالإستمتاع بتخفيضات إستثنائية على كل تشكيلة منتجاتها المتوفرة في الجزائر.

وحسب بيان للشركة، فإن هذه التخفيضات من الممكن إن تصل إلى 3000 دج، حسب نوع الهاتف، بالإضافة للإنتفاع بضمان 6 أشهر على الهاتف أو 6 أشهر من حماية الشاشة.

هذا وتتزامن هذه العملية، مع إطلاق أوبو لهواتفها الذكية a74 وa94، وهي أحدث الإضافات لسلسلة a المصممة لصانعي الأفلام وعشاق الفيديو.

وبمناسبة إنتهاء امتحانات شهادة البكالوريا، أرادت أوبو تكريم التلاميذ، حيث يمكن لكل مترشح تمديد فترة خدمة oppo care، على الهاتف الذي يقوم باقتنائه، وتشمل هذه الخدمة 6 أشهر من حماية الشاشة أو 6 أشهر من تمديد الضمان على الهاتف الذكي حسب نوع الهاتف.