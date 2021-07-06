OPPO تطلق تقنية جديدة تسمح بتوسيع الذاكرة على هواتفها

أعلنت شركة أوبو الجزائر، عن إطلاق تقنية جديدة تتيح توسيع الذاكرة الجديدة لـ OPPO للمستخدمين وإضافة المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي إلى هواتفهم الذكية بنقرة واحدة. ويسمح OPPO لمستخدمي هواتف Reno5 بتعزيز تجربتهم مع ذاكرة وصول عشوائي أكبر.

وحسب بيان للشركة، يعمل تحديث البرنامج على توسيع إمكانات ذاكرة الوصول العشوائي لسلسلة Reno5 و A94 و منتجات أخرى إلى غاية سعة 5 جيجابايت إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي، مما يحسن التجربة التي تتمحور حول المستخدم.

ويسمح تحديث برنامج من العلامة التجارية العالمية للتكنولوجيا OPPO لمستخدمي الهواتف الذكية من سلسلة Reno5 في الجزائر بزيادة مقدار ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) في أجهزتهم مؤقتًا.

وأطلقت الشركة مؤخرًا تقنية توسيع الذاكرة الخاصة بها ، RAM Expansion ، لهواتفها الذكية Reno5 و A94، مما يسمح للمستخدمين بتحويل جزء من ذاكرة التخزين المتاحة بهواتفهم الذكية إلى ذاكرة وصول عشوائي افتراضية، بنقرة واحدة فقط في تطبيق إعدادات الهاتف، اعتمادًا على سعة تخزين ذاكرة الهاتف.

ويمكن للمستخدمين أيضًا تغيير مستوى توسيع ذاكرة الوصول العشوائي بحرية وفقًا لاحتياجات الاستخدام الفعلية، في Reno5 مع 8 جيغا + 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين، ويمكن توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية حتى 5 جيغا وبالتالي تحتوي على سعة 13 جيغا.

وصرح طارق زكي ، مدير أول منتجات OPPO MEA : “يوفر خيار توسيع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لمستخدمينا نهجًا أكثر موثوقية ومرونة لتخصيص أداء هواتفهم الذكية وتكييفه وفقًا لمتطلبات نمط حياتهم واحتياجاتهم”.

ومنذ إطلاقه في الجزائر، شهد OPPO نموًا مذهلاً ليصبح أحد أشهر الهواتف الذكية في البلاد. ووفقًا لبيان “التكنولوجيا من أجل الإنسانية ، الخير للعالم” ، تلتزم OPPO بتوفير تجربة تكنولوجية من شأنها أن تجذب المستخدم الجزائري البارع في التكنولوجيا والتواصل الفائق وترتقي بحياته من جميع جوانبها.

وتعد ذاكرة الوصول العشوائي واحدة من أسرع أنواع الذاكرة، مما يسمح للجهاز بالتبديل بسرعة بين المهام، مما يعني أن مقدار ذاكرة الوصول العشوائي التي يمتلكها الجهاز هو عامل رئيسي يؤثر على سرعة استجابته.

ويعتمد مقدار ذاكرة الوصول العشوائي التي يحتاجها الهاتف على التطبيقات والميزات التي يريد المستهلك استخدامها، بما في ذلك الألعاب والتصوير وتحرير الفيديو.

وتمنح ذاكرة الوصول العشوائي الإضافية القدرة على فتح تطبيقات خلفية متعددة في وقت واحد، مما يسمح بتشغيل إعداد الهاتف بأقصى سعته.

وبعد إجراء تحديث للبرنامج على سلسلة هواتف OPPO Reno5 “المتوفرة اعتبارًا من شهر جويلية”، يمكن تفعيل خاصية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي من خلال قسم “حول الهاتف” في تطبيق الإعدادات وتنفيذ إعادة التشغيل.